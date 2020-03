Teresanna Pugliese, eliminata?/ Tensioni al Grande Fratello Vip 4 con Antonio Zequila, ma…

Teresanna Pugliese sembra aver cambiato idea su un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Dopo aver cercato di entrare in contatto con Antonio Zequila, l’ex tronista infatti non le ha mandate a dire all’attore e fra i due si è scatenato il putiferio. “Di te mi aspetto che metti pace”, gli ha detto lei una volta superata la tempesta, “invece ti metti sempre in competizione e hai detto di non voler recitare con gli altri”. Zequila però ha voluto precisare che le cose sono andate in modo diverso: lui e Andrea Denver si sarebbero messi d’accordo per dividere Antonella Elia e Valeria Marini. “Questo me lo sono persa e ti chiedo scusa”, ha detto allora Teresanna, “ma in 14 giorni che sono qua ti ho sempre sentito parlare di quello che tu sai fare più degli altri”. Nel tentativo di ridimensionare tutto, Antonio ha replicato invece smentendo di essere borioso. A meno che non si parli di cinema e comunque sempre in modo ironico. “Forse io non ti ho ancora conosciuto abbastanza”, ha replicato la Pugliese, “per me hai esperienza e saggezza che puoi usare per portare serenità, il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia, come hai detto ne -La Livella- di Totò siamo tutti uguali”. Il confronto è durato solo pochi minuti, ma sembra proprio che Teresanna e Zequila siano riusciti a trovare un accordo e lasciare da parte i recenti scontri. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese e Antonio Zequila.

TERESANNA PUGLIESE: IN NOMINATION, MA NON LE MANDA A DIRE A ZEQUILA

Teresanna Pugliese rischia di lasciare il Grande Fratello Vip 4: a pochi giorni dal suo ingresso, la concorrente si trova infatti in nomination con le altre due new entry della Casa e Fabio Testi. In base ai commenti sui social, è possibile che l’ex tronista riesca a continuare il suo percorso. Soprattutto perché, a differenza delle altre due ragazze, non si è attirata per ora delle antipatie all’interno e all’esterno della Casa. Fatta esclusione per Antonio Zequila, con cui ha avuto uno scontro acceso proprio pochi giorni fa. Su invito della produzione, il gruppo di concorrenti infatti si è cimentato in una prova attoriale. Antonio però, su suggerimento dei piani alti, ha proposto di mescolare le squadre per evitare che fra Antonella Elia e Valeria Marini scoppiassero nuove scintille. Bocciata la proposta, Zequila si è rifiutato di recitare con gli altri e si è offerto di aiutare Fabio nella regia. “Antonio perdonami, ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? Dove arriva?”, ha detto Teresanna, “qui non stiamo facendo nessun film, questo è un gioco, è una prova”. Dopo aver sbroccato, Antonio ha consigliato alla ragazza di abbassare la voce e di non urlargli contro. “Sei tu che dici ‘Io faccio questo, io faccio quello'”, ha replicato la Pugliese, “il tuo curriculum ce lo racconti tutti i giorni. Questo è un gioco, dobbiamo farlo tutti. Perché ti comporti in questo modo?”.

