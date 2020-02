Teresanna Pugliese rivelazione choc su Uomini e Donne/ “Francesco Monte? Mi chiesero di corteggiarlo”

Giunge una rivelazione choc da parte di Teresanna Pugliese, concorrente del Grande Fratello Vip 4, in merito alla sua passata esperienza a “Uomini e Donne”, programma a cui partecipò in primis come tronista e, in seconda battuta, come corteggiatrice di Francesco Monte, anch’egli divenuto celebre grazie alla trasmissione pomeridiana targata Mediaset. Davanti alle telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Pugliese ha raccontato che la sua seconda partecipazione a “Uomini e Donne” è stata fortemente voluta dalla redazione, che l’avrebbe convinta a ritornare in studio proponendole di fare la corte a Monte. Immediata, sui social network, Twitter su tutti, la reazione degli internauti: da un lato, c’è chi è tornato a sognare ad occhi aperti, compiendo un tuffo a ritroso nel passato e rivivendo la storia d’amore, poi finita, tra Teresanna e Francesco. Dall’altro, invece, ci sono coloro che accusano la redazione del programma di Maria De Filippi di manipolare i concorrenti a suo piacimento, con l’unico intento di incrementare gli ascolti.

TERESANNA PUGLIESE CHOC: “AL MERCATO UNO DELLA REDAZIONE MI HA DETTO…”

La rivelazione choc di Teresanna Pugliese circa il suo passato a “Uomini e Donne” di corteggiatrice di Francesco Monte ha avuto luogo nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 4, dunque – si può dire – sotto gli occhi dell’Italia intera. “Ero da qualche mese con questo ragazzo (Antonio Passarelli, il corteggiatore preferito proprio a Francesco Monte in occasione della prima partecipazione al programma di Teresanna, ndr), ma era molto immaturo. Io già ero molto più matura della mia età, entrambi non andavano bene per me. Quando è finita con questo ragazzo io già vivevo a Roma e ad un certo punto, al mercato, incontro uno della redazione e mi fa: ‘Stai guardando Uomini e Donne? Cosa pensi?’. E io dico: ‘Non c’è storia’. Era una battuta, ma molto sentita, non c’era storia dopo il trascorso che avevamo fatto insieme. Quindi dopo un po’ vado, mi hanno cercata loro. Dopo questo incontro ho detto ‘proviamo’…”. Gli accadimenti successivi, sono ben noti al pubblico televisivo del popolare programma di Canale Cinque, con l’uscita congiunta dallo studio di Teresanna Pugliese e Francesco Monte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA