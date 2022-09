Terminator 2 – Il giorno del giudizio/ Su Italia 1 il film di James Cameron

Terminator 2 – Il giorno del giudizio, il film in seconda serata su Italia 1

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, su Italia 1 è in programmazione in seconda serata alle ore 23.50 il film “Terminator 2 – Il giorno del giudizio” uscito nel 1991. La trama riprende la storia e i personaggi del film “Terminator” del 1984. Si tratta del secondo capitolo della saga fantascientifica dedicata al personaggio ideato da James Cameron, che ha diretto entrambi i film. Oltre alla regia, Cameron ha firmato il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con William Wisher Jr. Gli attori che recitano i ruoli principali sono Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Joe Morton, Edward Furlong e Robert Patrick.

Terminator - Destino oscuro/ Su Italia 1 il film con Linda Hamilton e Schwarzenegger

Terminator 2 – Il giorno del giudizio, la trama del film

Ecco la trama del film “Terminator 2 – Il giorno del giudizio“. La madre di John (Edward Furlong), Sarah Connor dopo aver tentato di distruggere lo stabilimento controllato dalla rete di computer Skynet, viene segregata in un manicomio. Sarah è considerata una persona pericolosa, spesso in stato confusionale dovuto al pensiero che la fine del mondo è vicina. Intanto John non è più un bambino, adesso è un adolescente che vive in una nuova famiglia che lo ha preso in affido. A questo punto fanno il loro ingresso due terminator che viaggiano sulla linea del tempo in modo diverso. T1000 (Robert Patrick) ha ricevuto l’incarico di ammazzare John, T800 invece lo deve salvare. Dopo aver fallito un primo tentativo, T800 riesce finalmente a liberare Sarah, i tre insieme si rivolgono a una persona conosciuta tempo addietro da Sarah riescono ad avere le armi di cui hanno bisogno. Nello stesso tempo la donna viene a sapere che in un futuro alquanto imminente un temibile esercito di extraterrestri, detti cyborg, arriverà a distruggere l’intera umanità. Per evitare che ciò avvenga Sarah ha in mente l’unica soluzione possibile ovvero tentare di uccidere Myles Dyson (Joe Morton), il solo responsabile della guerra nucleare annunciata per il 1997. Il primo tentativo non va a buon fine poiché Sarah vede Dyson in compagnia dei suoi familiari e non riesce ad ammazzarlo. Poco dopo arriva T-800 insieme a John, vanno da Dyson e tentano di spiegargli gli enormi danni che potrebbe derivare dalle ricerche a cui sta lavorando. Dyson è sconvolto, mai avrebbe immaginato di creare morte e distruzione per l’umanità; quindi decide di disfarsi dei suoi progetti e di distruggere il chip del primo “Terminator”, l’origine del suo progetto. Mentre sta uscendo dal suo laboratorio portandosi dietro i frammenti del Terminator distrutto, arriva la polizia e a causa di un’esplosione Dyson muore…

LEGGI ANCHE:

La contessa di Hong Kong/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Sophia LorenLockdown all’italiana/ Su Canale 5 il film di Enrico Vanzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA