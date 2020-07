Terminator 2 – il giorno del giudizio/ Video, su 20 il film con Arnold Schwarzenegger

Terminator 2 – il giorno del giudizio va in onda oggi, venerdì 10 luglio, su Canale 20. Il film è diretto da James Cameron, che ne cura anche la produzione, il soggetto e la sceneggiatura con William Wisher Jr. Il protagonista è ovviamente Arnold Schwarzenegger. Cameron è un regista e sceneggiatore americano, che, con gli due ultimi film, Avatar e Titanic, ha registrato il secondo ed il terzo incasso maggiore della storia del cinema. Il regista ha ottenuto diversi riconoscimenti, quali il Premio Oscar nel 1998 come miglior film, miglior regista e miglior montaggio per Titanic e il Saturn Award nel 1985 per il miglior film di fantascienza e la miglior sceneggiatura con Terminator. Le musiche di Terminator 2 – il giorno del giudizio sono di Bard Fiedel, compositore di diverse colonne sonore per film come Ammazzavampiri e Ammazzavampiri 2, The Big Easy, Il serpente e l’arcobaleno, Sotto accusa, Occhi nelle tenebre e True Lies. Gli effetti speciali sono curati da Dennis Muren e Stan Winston.

Terminator 2 – il giorno del giudizio, la trama del film

Terminator 2 – il giorno del giudizio vede il ritorno di Sarah Connor (Linda Hamilton) e il figlio di dieci anni John (Edward Furlong). Nel 1995 la donna è rinchiusa in un manicomio criminale poiché ha cercato di far esplodere una fabbrica di computer e di armamenti militari, utilizzati per il sistema informatico Skynet. Suo figlio è uno sbandato, in affido a una famiglia. Dal futuro arrivano due Terminator, un modello T-1000 (Robert Patrick), mandato per uccidere il ragazzo, così da evitare che diventi il capo della resistenza umana e un modello T-800 (Arnold Schwarzenegger), che ha invece il compito di proteggere John. Sarà proprio il T-800 a spiegare al ragazzo la situazione: il John del 2029 è destinato a compiere un’incursione in una base dei cyborg di Skynet per programmarne uno che difenda se stesso nel 1995 dal T-1000. John ordina quindi al Terminator di liberare la madre. Il T-1000 cerca di fermarli, ma senza successo. I tre si danno alla fuga e viaggiano per il deserto della California, mentre Sarah si fa dare dal Terminator delle informazioni sugli eventi che porteranno allo scoppio di una guerra nucleare nel 1997. Il T-800 le fa delle importanti rivelazioni che spingeranno Sarah a voler cambiare la storia. Come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA