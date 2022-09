Terra amara/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Yilmaz e Fekeli in pericolo, ma…

Terra Amara, anticipazioni puntata 1 settembre

Nella puntata di Terra Amara in onda oggi, giovedì 1° settembre, Demir e Cengaver mettono in atto il loro piano per vendicarsi di Fekeli e Yilmaz. I due vanno in un locale dove iniziano a litigare fino ad arrivare alle mani: in realtà il falso litigio è solo uno stratagemma per attirare Fekeli e Yilmaz in un deposito abbandonato, dove è stata preparata una trappola mortale. Yilmaz e Fekeli riescono a scappare prima dell’esplosione, mentre Cengaver e Demir pensano di aver finalmente eliminato i loro nemici. A Cukurova si sparge la voce che l’esplosione sia avvenuta ad opera degli anarchici. Zuleyha prende parte a un incontro dell’associazione di cui Hunkar è socia, ma Yilmaz arriva nel locale…

Terra Amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca Terra Amara Demir ricorda con Cengaver di quando suo padre, Adnan, fu ucciso. Per la sua morte è stato condannato ingiustamente Fekeli, incastrato da alcune false testimonianze. Dopo aver trascorso 20 anni in prigione, Fekeli è stato rilasciato con un’amnistia generale ed è tornato a Cukurova. Demir non può sopportare che l’uomo che considera l’assassino del padre sia di nuovo in libertà e medita vendetta. Gaffur e Saniye raccontano a Hunkar che Gulten si trova a Istanbul, in visita da una parente. In realtà la ragazza è ospite da Yilmaz. Sermin è stata truffata e ha perso molti soldi. La donna ha accusato Gulten di furto per non dover confessare a Demir di essere stata costretta a vendere i suoi gioielli perché indebitata fino al collo. Sermin cerca di rintracciare Veli, fratello di Zuleyha, ma non riesce a trovarlo…

