Terra amara/ Anticipazioni puntata 14 novembre: Zuleyha vuole fuggire a Istanbul

Terra amara, torna la soap opera turca su Canale 5

Oggi, lunedì 14 novembre, alle 14.10 su Canale 5 torna la soap opera turca Terra amara. Le vicende di Zuleya si erano interrotte a settembre (precisamente venerdì 16), ma si sapeva che non sarebbe stato una lunga sospensione: la soap, infatti, prende il posto di Una vita, che dopo sette anni è finita per sempre sabato 12 novembre. Dunque Terra amara torna in onda, dalle 14,10 alle 14,45, su Canale 5 dal lunedì al venerdì con episodi un po’ più corti rispetto a quanto avveniva durante la scorsa estate. Ma la soap opera turca andrà in onda anche al sabato (dal 19 novembre) dalle 14,30 alle 16,30. Dove si sono interrotte le vicende di Terra amara? Zuleyha e Sermin stanno facendo un giro in macchina, ma l’automobile va in panne e Yilmaz riesce a ripararla. Sermin in seguito racconta quanto accaduto a Hunkar in modo tale da farle venire dei dubbi sulla fedeltà della donna. Intanto Zuleya non sopporta più il comportamento di Demir, inoltre scopre che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in prigione.

Un altro domani/ Anticipazioni 14 novembre: Diana madre ingombrante per Julia

Terra amara, anticipazioni puntata 14 novembre:

Nella puntata di Terra amara in onda oggi, lunedì 14 novembre, Gaffur e Saniye tornano alla villa, ma Demir non lo sa. Zuley ha ha scoperto che Gulten non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz quando era in galera, quindi decide di ripudiarla come amica. Intanto Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul. Zuleyha confessa a Sermin di voler fuggire con il piccolo Adnan a Istanbul, ma Sermin lo racconta subito a Demir, che insieme a Hunkar si precipita in aeroporto: all’imbarco vedono Yilmaz, Zuleyha non c’è. La donna ha organizzato una finta fuga per testare la fiducia che la sua famiglia ha nei suoi confronti e sopratutto per capire di chi può davvero fidarsi.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 novembre: Adelaide, un regalo da MarcelloBeautiful/ Anticipazioni 14 novembre: Quinn confusa dalla strana richiesta di Eric...

© RIPRODUZIONE RISERVATA