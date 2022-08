Terra amara/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Gulten accusata di furto da Sermin!

Terra amara, anticipazioni puntata 30 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 30 agosto, di Terra amara Hunkar apprende della gravidanza di Saniye. Dopo essere stata accusata di essere l’amante di Sabahattin, Gulten viene accusata di essere una ladra. Il gioielliere Sakip informa Demir della vendita dei gioielli di Sermin. Il signore di Cukurova interroga la cugina che non ha il coraggio di dirgli di essere ancora indebitata fino al collo. Sermin, quindi, racconta a Demir di aver subito un furto: la ladra è Gulten! Sabahattin scopre l’ennesima bugia della moglie e va su tutte le furie. Demir scopre che Yilmaz fonderà la Camera dell’Industria ed è furioso. Ma da dove provengono i soldi di Yilmaz?

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Terra amara Zuleyha ed Yilmaz, dopo mesi di lontananza, si sono rivisti. Ma la sarta ha ricevuto delle direttive da Demir: se avesse voluto riabbracciare il figlio Adnan, avrebbe dovuto chiudere una volta per tutte con l’Akkaya. Zuleyha ha quindi detto a Yilmaz di non essere più innamorata e di aver sposato Demir per amore e non per interesse. Yilmaz, deluso da Zuleyha, si rifugia nel lavoro per non pensare al suo dolore. Mentre Zuleyha si concentra sul piccolo Adnan. Sabahattin rivela a Demir il pettegolezzo che circola su lui e Gulten. Demir vuole salvare l’onore di Gulten, accusata di essere l’amante di Sabahattin, e cerca di capire chi possa essere stato a mettere in giro quelle voci. È stata Fadik: Demir la caccia dalla villa, ma Hunkar le dà il permesso di vivere alle baracche e a lavorare nei campi. Fadik accetterà la sua nuova condizione?

