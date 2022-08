Terra amara/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Demir in cerca di vendetta

Terra amara, anticipazioni puntata 31 agosto

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi, mercoledì 31 agosto, ci rivelano che Demir e Cengaver parlano della morte di Adnan Yaman senior, il marito di Hünkar e padre di Demir. I due rivivono quei momenti inquietanti. A pagare per l’assassinio dell’uomo, scontando oltre vent’anni di prigione, è stato Ali Rahmet Fekeli, il padrino di Yilmaz Akkaya, ma ora Fekeli è tornato e Demir sembra ancora in cerca di vendetta. Preoccupata per la sparizione improvvisa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur ad andare a Istanbul per cercarla. Gulten in realtà si trova da Yilmaz: Gaffur e Saniye, sapendo la verità, fingono una finta partenza. Sermin scopre che nell’albergo in cui Veli le ha detto di alloggiare non risulta alcun ospite con quel nominativo e si precipita a informare l’amica Fusun.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Julia andrà a Madrid?

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Terra amara Hunkar scopre della gravidanza di Saniye. Gulten parla con Gaffur e gli fa capire intende tornare a casa e che rimarrà da Yilmaz. Gaffur è preoccupato dalla reazione che ciò potrebbe scatenare alla villa: lui e Saniye hanno sempre detto che Gulten si trova da una parente che aveva bisogno di aiuto dopo una brutta caduta. Demir viene a conoscenza della vendita dei gioielli di Sermin e chiede spiegazioni alla donna. Sermin, non avendo il coraggio di confessare i suoi problemi economici, dichiara di aver subito un furto di cui accusa Gulten. Sabahattin si arrabbia con la moglie che continua a infangare il nome della ragazza. Demir, che pensava di essersi ormai liberato di Yilmaz, scopre che il suo rivale fonderà la Camera dell’Industria. L’uomo si chiede da dove provengano tutti i soldi che ora Yilmaz possiede…

LEGGI ANCHE:

Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Amalia scopre il segreto di Francisca!Una vita/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Claudia delusa da Guillermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA