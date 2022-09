Terra amara/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Yilmaz è in coma!

Terra amara, anticipazioni puntata 8 settembre

La anticipazioni di Terra amara di oggi, giovedì 8 settembre 2022, ci rivelano che Yilmaz dopo essersi scontrato con Demir è fuggito con la sua automobile. Zuleyha gli ha detto di dimenticarla perché è innamorata dello Yaman. L’Akkaya è rimasto ferito dalle sue parole e ha solo sete di vendetta. Purtroppo durante la corsa finisce fuori strada e tarda ad arrivare a casa. Fekeli comincia a preoccuparsi e manda in campo tutti i suoi uomini per cercare Yilmaz. Il giovane viene trovato in pessime condizioni. Viene trasportato d’urgenza in ospedale, è in fin di vita, dopo le prime cure viene dichiarato in coma. Gaffur quando ne apprende la notizia, decide che è il momento buono per togliere di mezzo una volta per tutte l’Akkaya. Fortunatamente l’intervento tempestivo di Fekeli ferma la mano omicida di Gaffur che viene messo sotto torchio per rivelare se dietro l’incidente c’è Demir e ora ha mandato un suo complice a finire il lavoro. Fekeli ha già perso due figli e non può permettersi di rinunciare anche a Yilmaz. Zuleyha è affranta, non ha mai smesso di amare l’Akkaya e aiutata da Sabahattin fa addormentare in un sonno profondo Hunkar. Riuscirà con questo espediente a portare a compimento il suo piano?

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Terra amara Hunkar e Fekeli si incontrano per trovare un accordo che tenga lontano i loro figli. Due funamboli non possono stare sulla stessa fune. Fekeli chiede a Huntar di far allontanare Demir con la moglie e il figlio per tenerlo distante da Yilmaz. Hunkar non vuole separarsi dal nipote e propone all’altro di lasciare il paese con il suo protetto. Fekeli è appena tornato e non ha intenzione di ripartire, ordina alla Yaman di controllare il figlio. Zuleyha e Yimaz hanno accompagnato all’ospedale Nazire. L’Akkaya si offre di darle un passaggio e promette di lasciarla lontano dalla villa in modo da non essere visti. Fadik informa Demir di aver visto la moglie salire in auto con Yilmaz. Accecato dalle gelosia insegue la macchina del suo rivale e dopo avergli chiuso la strada, gli punta in faccia la pistola, lo stesso fa Yilmaz. Zuleyha è nel mezzo e viene invitata dai due uomini a salire in macchina, ma la donna sa che deve intervenire prima che qualcuno si faccia male. Si rivolge a Demir e gli dichiara tutto il suo amore. Il marito abbassa la pistola e le promette che non la punterà più contro l’Akkaya. Zuleyha rivolgendosi a Yilmaz gli chiede di dimenticarla perché ama il marito. Hunkar non crede alla versione di Zuleyha e telefona all’ospedale per accertarsi se Nazire è stata veramente ricoverata. Purtroppo ancora non si fida della nuora, cosa che sta facendo Demir anche se le ricorda di non tradire mai la sua fiducia. Yilmaz non si trova e Fekeli sospetta che gli sia successo qualcosa. Irrompe in casa di Demir e lo minaccia di ucciderlo se ha fatto del male al figlio. Lo Yaman lo accusa di avergli ucciso a tradimento il padre, ma Fekeli gli dà una versione diversa di come si sono svolti i fatti. Demir scopre che Fekeli qualche giorno prima stava in villa e si era incontrato con la madre che gli ha tenuto nascosta la visita. Perché Fekeli è tornato dopo tanti anni di assenza e perché si è preso sotto la sua ala protettiva Yilmaz? Sono queste le domande che non fanno dormire Hunkar. Intanto Sermin si fa accompagnare in piena notte da Gaffur nello studio medico del marito per trovare i negativi che Sebahattin ha intenzione di utilizzare per chiederle il divorzio.

