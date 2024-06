Terremoto Campi Flegrei oggi M 2.0/ Continua lo sciame sismico

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI 2.0 M: NUOVO SCIAME SISMICO IN CORSO

Non trovano pace i Campi Flegrei che registrano nuove scosse di terremoto, deve è in corso un nuovo sciame sismico. L’Osservatorio Vesuviano, in una nota, ha sottolineato che “che a partire dalle ore 04:08 del 24/06/2024 (UTC 02:08 del 24/06/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=1.6±0.3″.

La situazione è seguita da vicino e con costante attenzione dalla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, che insieme all’Amministrazione comunale terrà costantemente aggiornati i cittadini per dare loro indicazioni sul da farsi in caso di scosse più importanti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI: SISMA AVVERTITO SPECIALMENTE A POZZUOLI

Nella mattinata del 24 giugno il terremoto più forte registrato ai Campi Flegrei è quello di magnitudo Md 2.0, avvenuto alle 06:15:35 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8280, 14.1360 e ad una profondità di 2 km, come segnalato dalla Sala Sismica Ingv di Napoli. Ad avvertire il sisma sono stati vari Comuni presenti nei pressi dell’epicentro, su tutti Pozzuoli, che si trova a soli 4 km dal punto in cui il movimento è stato generato. A seguire troviamo Quarto e Bacoli, a 6 km, e Monte di Procida a 8. Marano di Napoli è distante 9 km mentre Napoli stessa è a 10 km dall’epicentro del terremoto dei Campi Flegrei.

Non solo Protezione Civile e Ingv: per tutelare il benessere e la serenità oltre che ovviamente l’incolumità di chi vive ai Campi Flegrei, si muove anche il mondo della politica. Oggi, come sottolinea Rai News, dovrebbe arrivare il nuovo decreto Campi Flegrei, essendo il provvedimento il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per stamattina. Dal Cdm verranno approvate delle misure di sostegno economico per i comuni dell’area per mettere in sicurezza una serie di edifici non a norma. Nel frattempo domani e dopodomani, 25 e 26 giugno, si terrà nei Comuni della zona rossa una nuova esercitazione di Protezione Civile, con la simulazione dello scenario operativo 3: avverrà l’allontanamento dalle abitazioni e l’accoglienza in aree allestite appositamente.

