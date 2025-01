Torna la pausa per il mega terremoto che era stato annunciato – e fortunatamente non si era verificato – lo scorso agosto in Giappone dopo che nella giornata di oggi si è registrato un nuovo violento sisma che ha dato vita ad un leggero panico nella popolazione e ha spinto in un primo momento l’Agenzia meteorologica giapponese ad alzare l’allerta tsunami: complessivamente – per fortuna – oltre alla paura non sembra sia successo nulla di grave e per ora non sono ancora arrivare notizie di eventuali danni o feriti; ma va anche detto che di fatto il Giappone è un’isola estremamente soggetta ai terremoti, preparata ad affrontarli a dovere e interamente costruita per rispondere a questo rischio.

Comunque sia, il terremoto in Giappone è stato registrato attorno alle ore 21:19 (da noi le 13:19) e secondo i dati ufficiali avrebbe toccato una magnitudo di 6.9 sulla scala Richter – poi rivista al ribasso di 0.1 punti – e di 5- sulla scala tellurica adottata nel paese nipponico (che va un minimo di 1 ad un massimo di 7): la profondità – o ipocentro – dell’evento tellurico è stata localizzata a circa 30 km e l’epicentro sembra essere stato nella prefettura di Miyazaki.

Terremoto Giappone: revocata l’allerta tsunami che era stata inizialmente diramata

Come spesso accade il violento sisma registrato in Giappone è stato solamente un più ampio sciame che sembra essere proseguito con altri eventi tellurici tra i quali particolarmente intensi di magnitudo 3.9 e 4.1 nella mezz’ora immediatamente successiva; mentre come accennavamo prima anche se inizialmente sia l’Agenzia meteorologica giapponese che l’Istituto geografico statunitense avevano alzato l’allerta per un possibile tsunami, con il trascorrere delle ore è stata revocata a favore del sempre fermo consiglio di “non entrare in mare e stare lontani dalle zone costiere” diramato sui social dall’agenzia nipponica.

Someone filmed the M6.9 earthquake that hit Japan while on a plane. Not sure if they just landed or about to take off… pic.twitter.com/kECFBoGX4j — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 13, 2025