Terremoto in Grecia/ Scossa di magnitudo 4.6 ad Atene

Giunge in Italia, la notizia della scossa di terremoto che è stata avvertita nell’area più popolata del Mediterraneo e che ha colpito oggi la Grecia. Gli esperti del posto hanno fatto sapere anche l’ora e la località esatta: la scossa è avvenuta alle 18.09 a Magoula, una località che si trova a circa 20 km dalla capitale, Atene. L’Usgs, basandosi sulla scala Richter e secondo una prima stima, ha rivelato una scossa di magnitudo 4.6. A un’ora dall’evento, invece, ricerche più accurate hanno permesso di accertare che si tratta di magnitudo 4.8. Tuttavia, al momento sono comunque differenti le informazioni che giungono direttamente dai media locali. Quel che è certo è che non sono stati provocati danni gravi, come precisato in tempo reale dalla stampa greca e dalle forze dell’ordine locali che ci tengono a rassicurare gli abitanti della località, ma anche i turisti che si trovano ad Atene. Inoltre, fanno sapere che nessuno è rimasto coinvolto nel terremoto. Quindi, non ci sono vittime o feriti. Un anno fa, esattamente il 19 luglio 2018, il luogo in cui si riconosce l’epicentro della scossa era stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.3. I danni erano stati rilevanti, ragione per la quale ad Atene regnava il caos. Oggi, invece,la scossa è stata decisamente più lieve.

