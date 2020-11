Terremoto Irpinia 1980/ Il 23 novembre di 40 anni fa fra morti, sprechi e Camorra

Erano le 19:34 del 23 novembre del 1980 quando una scossa di magnitudo 6.9 della scala Richter, dell’infinita durata di un minuto e mezzo, colpì i territori dell’Irpinia (zona della Campania nei pressi di Avellino), distruggendo vite, paesi, e lasciando una macchia indelebile per l’Italia. Da sempre, infatti, il terremoto dell’Irpinia, oltre ad essere sinonimo di sangue e morte, è considerato uno dei più grandi fallimenti del governo del Balpaese. In un’epoca in cui la Protezione Civile non esisteva (fu proprio grazie a quell’evento che si decise di crearla), i lavori di ricostruzione post-terremoto vennero affidati all’esercito, ma per giorni, in Irpinia, non si vide nessuno. Il bilancio di vite fu ignobile, 2.981 morti, 8.800 persone ferite e 280mila sfollati, il bilancio economico altrettanto, circa 60mila miliardi di lire (al cambio, 30 miliardi di euro più o meno), buttati al vento. Lo stato, dopo colpevole lentezza, si mosse, spinto dalla visita del presidente dell’epoca, il grande Sandro Pertini, che dopo essersi recato presso i territori incriminati, rimase indignato dall’assenza degli aiuti. I soccorsi furono infatti prestati dalla stessa popolazione, si scavava con le mani, si trasportavano feriti sulle auto, con tutto ciò che ne è conseguito.

TERREMOTO IRPINIA 1980, 30 MILIARDI DI EURO GETTATI AL VENTO

Ma il peggio, forse, doveva ancora arrivare, e fu l’istituzione della Legge 219, una norma ad hoc per incentivare la ricostruzione della zona, e nel contempo, favorire l’insediamento delle industrie nei territori colpiti dal terremoto dell’Irpinia: lo stato erogava dei fondi, di cui il 75% era perduto, non doveva essere restituito. Fu proprio grazie a questa legge che vennero a galla gli sciacalli, con ditte che aprivano con stratagemmi vari, per poi chiudere dopo pochi mesi, trasferendosi al nord o altrove, dopo aver intascato i soldi dello stato. Nel 1988 venne istituita una commissione d’inchiesta parlamentare presieduta da quello che poi sarebbe divenuto il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. “La cittadinanza italiana ha speso 60 mila miliardi di vecchie lire – le parole di Giovanni Russo Spena, parlamentare di Democrazia Proletaria e poi di Rifondazione Comunista, ex membro di quella commissione, riportate da Fanpage – per 1200 posti di lavoro in settori decotti, con imprese che sono arrivate, poi hanno chiuso l’azienda, licenziato gli operai”. Ma fu di fatto la Camorra quella che mangiò più miliardi di tutti: “Quella notte – le parole dell’ex governatore campano, Bassolino – la camorra cambia pelle è da quella notte che la camorra fa il salto di qualità”. Oggi quei container che dovevano ospitare solo temporaneamente gli sfollati sono ancora lì, freddissimi d’inverno, roventi d’estate: un simbolo di degrado, fallimento, burocrazia e malaffari, un simbolo, purtroppo, della nostra Italia.



