Terremoto L’Aquila M 3.0/ Ingv ultime scosse: sisma nella notte a Campotosto

Trema l’Abruzzo: una scossa di terremoto è stata registrata nella notte e la terra è tornata a tremare vicino L’Aquila. La Sala Sismica dell’Ingv ha segnalato su Twitter che il sisma è avvenuto alle 23.32 del 5 gennaio 2020, fornendo inizialmente una stima della magnitudo. Risultava compresa tra 2.8 e 3.3 sulla scala Richter. Subito è salita la preoccupazione per le persone e il territorio già colpiti dal terremoto, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone. Nel frattempo l’Ingv ha avuto modo di analizzare e verificare i suoi dati a disposizione, arrivando quindi a stabilire che la magnitudo del terremoto avvenuto a L’Aquila poco fa è di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato a tre chilometri da Campotosto, ma la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito anche le coordinate geografiche che lo individuano con precisione.

TERREMOTO L’AQUILA M 3.0: SISMA A CAMPOTOSTO

Il terremoto a L’Aquila è avvenuto a latitudine 42.55, longitudine 13.33 e ipocentro attestato ad una profondità di 9 chilometri. L’Ingv ha anche fornito la lista dei Comuni che si trovano a 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Quello più vicino è Campotosto, poi ci sono Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Amatrice (RI), Barete (AQ), Crognaleto (TE), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Cittareale (RI), Cortino (TE), Fano Adriano (TE), Borbona (RI), Accumoli (RI), Pietracamela (TE) e Posta (RI). Non sono mancate le segnalazioni, anche sui social. «Intanto qui si balla. #terremoto #schiccheretta», ha scritto un utente sui social. In questa stessa zona comunque in serata si era verificata una scossa di intensità inferiore: era stata infatti di magnitudo 1.9 sulla scala Richter, ma è avvenuta comunque vicino a Campotosto, per la precisione a due chilometri dal paese che si trova in provincia dell’Aquila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA