Terremoto oggi a Cosenza, M 2.6/ Ultime scosse Ingv, paura a Bisignano

Paura in Calabria per il terremoto registrato a Cosenza oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 19:58: secondo i dati della Sala Sismica Ingv-Roma, si è trattato di un sisma di magnitudo 2,6 con epicentro a Bisignano. La scossa – coordinate geografiche (lat, lon) 39.52, 16.27 ad una profondità di 7 km – è stata avvertita anche nella Valle dell’Esaro e nella Media Valle del Crati, ecco i Comuni maggiormente interessati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: Santa Sofia d’Epiro, Luzzi, San Demetrio Corone, Acri, Tarsia, Torano Castello, Cervicati, Lattarico, Cerzeto, San Marco Argentano, Rose, Montegrassano, San Cosmo Albanese, Roggiano Gravina, San Martino di Finita, Rota Greca e Vaccarizzo Albanese. Come spesso accade in queste situazioni, è scattato il tam tam sui social network ma, secondo le prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero notizie di danni a cose o persone.

TERREMOTO COSENZA, M 2.6: PAURA A BISIGNANO

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla effettiva situazione a Cosenza e dintorni, soprattutto in caso di nuove scosse. Ricordiamo infatti che recentemente la zona è stata interessata da almeno due terremoti degni di noti: uno risale al 17 settembre, l’altro al 6 settembre. Il più recente è un terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a tre chilometri a Sud-Est di Diamante, il secondo un terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a quattro chilometri ad Ovest di Cerisano. Anche in queste due occasioni non sono stati registrati danni o feriti. Solo un grosso spavento, dunque, con qualche chiamata ai Vigili del Fuoco e un po’ di gente in strada terrorizzata. Attese novità a stretto giro di posta…

