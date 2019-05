Terremoto oggi a Reggio Calabria, M 3.8/ Ultime scosse, paura a San Pietro di Caridà

Terremoto Reggio Calabria, due scosse nel giro di pochi minuti registrati dalla Sala Sismica Ingv Roma: sisma di magnitudo 3.8 (coordinate geografiche (lat, lon) 38.5, 16.14 ad una profondità di 10 km) all’1.31 e sisma di magnitudo 2.3 (coordinate geografiche (lat, lon) 38.49, 16.15 ad una profondità di 10 km) all’1.33. Entrambi i terremoti hanno avuto come epicentro 3 km SE San Pietro di Caridà (RC). Ecco l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro: Dinami, Serrata, Galatro, Candidoni, Laureana di Borrello, Giffone, Maropati, Feroleto della Chiesa, Acquaro, Anoia, Dasà, Arena, Cinquefronti, Melicucco, Polistena, Gerocarne, San Giorgio Morgeto, Sorianello, Soriano Calabro, Fabrizia, Rosarno, Mileto, San Calogero, Francica, Mongiana, Cittanova, Mammola, San Costantino Calabro, Filandari, Ionadi, Pizzoni e Rombiolo.

TERREMOTO REGGIO CALABRIA, NON SONO STATI REGISTRATI FERITI

Per il momento, come sottolineato dai colleghi de Il Messaggero, non sono stati registrati feriti o danni ad edifici e strutture. Come spesso accade in questi casi, è scattato il tam tam social: allarme tra la popolazione, con molti residenti che hanno lasciato le loro case per motivi di sicurezza. Diverse le chiamate ricevute dai vigili del fuoco ma la situazione sembra essere sotto controllo. Oltre a Reggio Calabria e dintorni, soprattutto a Catanzaro ed a Lamezia Terme, il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Messina. Già recentemente, precisamente ad inizio aprile, Reggio Calabria è stata colpita da tre scosse di terremoto in rapida successione: sismi che hanno interessato le zone tra Terreti, Arasì, Straorino, Pavigliana, Mosorrofa, Armo e Cardeto.

