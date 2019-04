Terremoto oggi a Reggio Calabria, M 2.9/ Ingv, sisma a Cardeto: paura sui social

Terremoto oggi a Reggio Calabria, magnitudo 2.8: paura nel pomeriggio in Calabria, con Ingv che ha registrato un sisma con epicentro a Cardeto. La scossa, localizzata da Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 38.12, 15.74 ad una profondità di 13 km, ha coinvolto i seguenti comuni: Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna, San Roberto, Fiumara, Bagaladi, Campo Calabro, Motta San Giovanni, San Lorenzo, Villa San Giovanni, Montebello Ionico, Scilla, Roccaforte del Greco, Condofuri, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Bagnara Calabra. Calabria ma non solo: il terremoto è stato avvertito anche a Messina, con un tam tam social che sta proseguendo anche in questi minuti come riportano i notiziari locali.

TERREMOTO REGGIO CALABRIA AVVERTITO ANCHE A MESSINA

Negli ultimi minuti sono state diverse le telefonate ai vigili del fuoco sia a Reggio Calabria che a Messina, ma per il momento non sono stati registrati danni o feriti. Massima allerta nella zona interessata, ecco una serie di commenti sul web: «We raga c’è stata una scossa di terremoto», «Reggio Calabria #terremoto, pare…», «Mi siedo sul divano e c’è una scossa. Ho capito che devo muovermi, ma il terremoto mi sembra esagerato». Ricordiamo che appena due giorni fa è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro nel comune di San Pietro di Caridà. Anche in quella occasione non sono stati registrati danni a cose o persone. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla situazione nel reggino.

