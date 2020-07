Terremoto oggi Avellino: M 3.0 Rocca San Felice/ Ingv, altre 3 scosse in Alta Irpinia

La terra torna a tremare in Campania e più precisamente nella provincia di Avellino. Nel tardo pomeriggio odierno, una scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.9 gradi della scala Richter è stata avvertita a Sant’Angelo dei Lombardi, piccolo comune di circa 4000 anime dell’Alta Irpinia. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma alle 18.14 esattamente nelle seguenti coordinate geografiche: 40.93 di latitudine e 15.17 di longitudine, ad una profondità di appena 12 km. Il terremoto è stato localizzato a circa 31 km a Est di Avellino ed a 39 km a Nord Est di Battipaglia ma è stato avvertito anche a Benevento, Salerno, fino a Potenza e persino in Puglia, a Foggia e Cerignola. I Comuni entro i 20 km rientrati nella cosiddetta “zona rossa” sono molteplici. Si tratta, come riferisce il portale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di: Sant’Angelo dei Lombardi (AV); Rocca San Felice (AV); Guardia Lombardi (AV); Torella dei Lombardi (AV); Lioni (AV); Morra De Sanctis (AV); Villamaina (AV) e Nusco (AV). Al momento non si registrano danni a cose e/o a persone, dal momento che comunque non si è trattato fortunatamente di un sisma di forte entità.

TERREMOTO OGGI AVELLINO: 4 SCOSSE NEL POMERIGGIO

Nonostante sia stato un terremoto di magnitudo pari a 2.9, quello registrato nel tardo pomeriggio di oggi 3 luglio è stato comunque avvertito distintamente nell’intera area in Campania. Lo si apprende anche dalle svariate segnalazioni sui social, come quella di un utente che nei minuti precedenti ha scritto su Twitter: “Appena sentito una scossa di terremoto; è stato come rivivere le mattine di scuola in cui mia madre veniva a strattonarmi nel letto per farmi alzare. #Avellino #Terremoto #terremotoavellino”. Le scosse registrate a Sant’Angelo dei Lombardi sono state in tutto tre: la prima alle 11.30 di magnitudo 2.2, seguita da una seconda di magnitudo 2.9 e una terza alle 18.18 di 2.1. Alle 18.19 la scossa più forte di magnitudo 3.0 registrata a Rocca San Felice, sempre nell’Avellinese, a due chilometri dalla località in cui si sono registrate i precedenti eventi sismici. Questa ultima scossa, al momento la più forte, è avvenuta ad una profondità di 13 km.



