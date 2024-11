Le scosse di terremoto oggi in Italia sono state tutte molto leggere ed in numero estremamente ridotto. Nel momento in cui vi scriviamo si possono contare sulle dita di due mani gli eventi tellurici localizzati in Italia, confermando quindi un periodo di calma e tranquillità da nord a sud del nostro Paese. Anche una zona che negli ultimi anni ha tremato molto come quella dei Campi Flegrei, si sta lentamente “addormentando” dopo le continue scosse degli ultimi tempi, e ciò non può essere ovviamente che una buona notizia, tenendo conto che l’ultimo evento tellurico significativo è quello di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter del mese di maggio scorso.

Ma vediamo le principali scosse di terremoto oggi, a cominciare da quella avvenuta a cinque chilometri a sud est di Maletto, in provincia di Catania, nella regione Sicilia. Un sisma che ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter e che è stato localizzato alle ore 6:14 di stamane vicino a Bronte, il paese del famoso pistacchio, nonché Randazzo. La città più vicina è stata invece Acireale, seguita da Catania: la prima è stata segnalata a 30 chilometri di distanza mentre la seconda a 36.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA DI TERREMOTO NELLE MARCHE

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata quella localizzata a tre chilometri a sud ovest di Pieve Torina, in provincia di Macerata, nella regione Marche. In questo caso il sisma è stato ancora più lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto è stata localizzata alle ore 5:54 di oggi vicino a Monte Cavallo e Fiordimonte, nonché ad una trentina di chilometri da Foligno e a 50 da Perugia.

Infine segnaliamo due scosse avvenute ieri, a cominciare da quella localizzata in serata a Firenzuola, in provincia di Firenze (ore 20:44), con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. In precedenza un sisma a cinque chilometri a nord ovest di Castelnuovo in val di Cecina, in provincia di Pisa, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, evento segnalato dall’Ingv a 38 chilometri da Siena e a 57 da Grosseto.