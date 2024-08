TERREMOTO OGGI COSENZA, 1 AGOSTO 2024: FORTE SCOSSA DI ML 5.0

Forte scossa di terremoto oggi in provincia di Cosenza nella serata del 1 agosto 2024. Grande paura per i residenti e per i calabresi dei comuni limitrofi al capoluogo di provincia, dopo che un forte sisma ha scosso le abitazioni, scatenando il panico. La scossa, di magnitudo ML 5.0 (dati rivisti dall’Ingv pochi minuti dopo la prima segnalazione), ha avuto come epicentro Pietropaola, paese a 50 km da Cosenza stessa. Il sisma è stato registrato più precisamente a 3 km a Ovest dal paese, che nelle vicinanze vede Caloveto, Mandatoriccio, Cropalati, Bocchigliero, Campana e Calopezzati, tutti entro i 10 km.

Il terremoto è avvenuto alle 21:43:19 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 39.4820 e longitudine 16.7840, ad una profondità di 21 km. Tra le grandi città vicine all’epicentro, la più prossima è Cosenza a 50 km a Ovest. Il sisma è stato registrato a 53 km a Nord Ovest di Crotone, a 66 a Nord di Catanzaro e a 69 a Nord Est di Lamezia Terme. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come spiegato anche da diversi utenti sui vari social come X. “A Cosenza città si è sentito molto molto bene”, scrive un cittadino su Twitter: dunque nonostante i 50 km di distanza, anche il capoluogo ha avvertito la scossa che ha colpito Pietropaola in serata.

TERREMOTO OGGI COSENZA, 1 AGOSTO 2024: AVVERTITO ANCHE IN PUGLIA

Il forte terremoto che in serata ha colpito la provincia di Cosenza è stato avvertito anche in Puglia, come segnalato da diversi utenti sui social network: persone della provincia di Taranto hanno infatti sentito la scossa di ML 5.0 con epicentro a Pietropaola, a 50 km dal capoluogo. Già la scorsa notte, alle 3:40, un terremoto di magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter era stato localizzato a 62 chilometri da Cosenza a e 64 da Crotone. Una giornata di paura, dunque, per la popolazione calabrese, che spera di non dover fare i conti con danni e soprattutto vittime: la terra, intanto, continua a tremare, come segnalato dall’Ingv.