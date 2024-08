E’ l’1 agosto 2024 e l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, non ha segnalato neanche per oggi particolare scosse di terremoto. Ormai da anni in Italia, fortunatamente, non si registrano sismi particolari, e gli ultimi che hanno fatto notizia restano quelli ai Campi Flegrei, a cominciare dalla scossa di magnitudo 4.0 di qualche giorno fa, arrivando fino a quella di 4.4 gradi del 20 maggio, che ha portato a diversi danni e a centinaia di evacuazioni. Stando al bollettino Ingv, nella giornata di oggi nessun terremoto registrato ha superato la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza si è trattato di movimenti tellurici molto leggeri. Va segnalata una scossa avvenuta lungo la costa Ionica cosentina, in mare aperto, alle ore 3:40 della scorsa notte. L’evento in questione ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato a 62 chilometri da Cosenza a e 64 da Crotone, in Calabria.

Terremoto oggi Catanzaro M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche lungo la costa di Messina

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata sempre al sud Italia, precisamente nella regione Puglia, dove è avvenuto un sisma a otto chilometri a nord ovest di Manfredonia, nota cittadina del foggiano. Siamo a circa 35 chilometri di distanza da Foggia e l’evento ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, segnalato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 25 minuti.

Terremoto oggi Potenza M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

TERREMOTO OGGI: DOPO LE SCOSSE DI OGGI ECCO QUELLE PRINCIPALI DI IERI

Questo è il mini elenco delle principali scosse di terremoto avvenute oggi, 1 agosto 2024 in Italia, mentre, per quanto riguarda i movimenti tellurici registrati ieri ma che non vi avevamo segnalato in precedenza, è stato registrato un sisma con una magnitudo, anche in questo caso leggero, nelle Marche.

Il terremoto è avvenuto di preciso nella solita zona della costa marchigiana pesarese, in mare aperto, a 25 chilometri da Fano e a 32 da Pesaro, una scossa che ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.