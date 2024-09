Scosse di terremoto oggi, giovedì 19 settembre 2024, molto irrilevanti per un’altra giornata che è fino ad ora iniziata in maniera molto usuale per quanto riguarda l’aspetto sismico. L’Ingv ha localizzato eventi tellurici molto lievi e nulla che ha fatto particolarmente allarmare le autorità e gli addetti ai lavori. L’evento più importante viene segnalato nella regione Puglia, lungo la splendida località del Golfo di Manfredonia, un sisma molto leggero di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, nulla di particolarmente preoccupante.

L’epicentro è stato registrato non troppo distante da Zapponeta alle ore 1:13 della notte scorsa, distante meno di quaranta chilometri dalla località di Foggia, e subito a ridosso invece della città di Manfredonia. I sismografi dell’Ingv hanno segnalato un evento tellurico anche in provincia di Cuneo, presso il comune di Bellino, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, altra scossa di terremoto oggi estremamente leggera e che ovviamente non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Cuneo non viene spesso nominata sulle nostre pagine relative agli eventi tellurici, di conseguenza si tratta comunque di un evento per certi versi inusuale.

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO LEGGERO ALLE ISOLE EOLIE

Per capire meglio dove siamo, il sisma è stato individuato vicino ai paesi di Acceglio e Pontechianale nonché a 56 chilometri di distanza da Cuneo, a 81 da Moncalieri e a 86 dal capoluogo regionale Torino.

Queste sono state le più significative scosse di terremoto oggi, mentre per la giornata di ieri non vi avevamo segnalato uno sciame sismico alle isole siciliane delle Eolie, in provincia di Messina, tre scosse dalle ore 15:03 alle ore 15:23 comunque di lieve entità, da un minimo di 1.2 gradi sulla scala Richter, ad un massimo di 2.1. Infine l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto sicuramente più importante ma non in Italia, quella localizzata in mare aperto vicino alla Nuova Zelanda con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter: nessun danno ne ferito segnalato.

