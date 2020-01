TERREMOTO OGGI INDONESIA M 6.4/ No rischio tsunami. Ingv, lieve sisma a Pesaro-Urbino

Terremoto oggi di altissima intensità in Indonesia, dove una scossa di magnitudo 6.4 sulla scala Richter si è abbattuta nella provincia di Aceh, sull’estremità settentrionale dell’isola di Sumatra. Secondo le informazioni riportate dalla Reuters, che cita i dati dell’Agenzia indonesiana di meteorologia e geofisica, il sisma ha avuto origine ad una profondità nel sottosuolo di 13 km. La terra ha tremato per alcuni interminabili secondi, generando il panico negli abitanti delle zone più vicine all’epicentro. Molte di queste si sono allontanate dai nuclei cittadini riversandosi sulle spiagge. Sulle prime, però, uno dei rischi più incombenti sembrava potesse provenire dal mare con l’ipotesi tsunami. Secondo l’istituto indonesiano, però, fortunatamente il terremoto, avvenuto alle ore 7:05 italiane, non ha avuto la forza di scatenare l’onda anomala.

TERREMOTO OGGI PESARO URBINO M 2.4

Fortunatamente sono di portata decisamente inferiore a quella di matrice indonesiana le scosse di terremoto verificatesi in questo martedì 7 gennaio 2020 in Italia. Il sisma più rilevante dal punto di vista della magnitudo è avvenuto in provincia di Pesaro Urbino alle ore 3:15. La scossa, secondo le informazioni riportate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha raggiunto una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato nel comune di Mercatello sul Metauro, con ipocentro localizzato ad una profondità di 9 km. Tra i centri abitati situati nel raggio di 10 km dall’epicentro, secondo il report della Sala Sismica di Roma, oltre a Mercatello sul Metauro (PU), troviamo anche Borgo Pace (PU) e Sant’Angelo in Vado (PU). Vista la lieve intensità del terremoto non si registrano danni a cose e/o persone.

