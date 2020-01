Terremoto oggi M 2.6 Bologna/ Ingv ultime scosse: nuovo sisma in Emilia Romagna

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi, lunedì 6 gennaio. Alle ore 7:12 di stamane, pochi minuti fa, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 gradi in Emilia, precisamente nella provincia di Bologna. Il territorio interessato è stato quello di Monterenzio, e le coordinate geografiche precise del sisma sono state 44.28 gradi di latitudine e 11.4 di longitudine, con una profondità di 18 km sotto il livello del mare. I comuni interessati dal sisma sono stati quelli di Loiano, Monghidoro, Monzuno, Castel Del Rio, Fontanelice e Pianoro. A livello di città, invece, segnaliamo Bologna distante circa 25 chilometri, mentre Forlì, Prato e Imola si trovano in un raggio massimo di 50 chilometri. Il sisma di questa mattina, vista anche la sua moderata entità, non ha comunque provocato danni ne feriti.

PRIMA DEL TERREMOTO DI OGGI IN EMILIA, SCOSSA A L’AQUILA

Nella tarda serata di ieri, come vi avevamo già comunicato, si è verificato un terremoto in provincia de L’Aquila, precisamente a Compotosto. Il sisma è stato di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, ed ha interessato tanti comuni già noti per scosse varie, come ad esempio Capitignano, Montereale, Amatrice, Barete, Crognaleto e Pizzoli. L’evento non ha provocato alcun problema, ma ovviamente la tensione resta sempre alle stelle in quelle zone d’Italia, ogni qual volta la terra trema. Infine, segnaliamo un altro movimento tellurico registratosi ieri pomeriggio, precisamente alle ore 17:41, sempre in provincia di Bologna, in quel di Castel Del Rio, vicino all’epicentro della scossa segnalata in apertura. Il terremoto di ieri pomeriggio è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, non in grado di creare danni o provocare feriti.

