Terremoto oggi Isole Eolie M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 14 giugno 2025, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico principale è stato quello localizzato alle Isole Eolie, in provincia di Messina, una scossa di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter che è stata registrata nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:43, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.8020 gradi di latitudine, 15.0880 di longitudine e una profondità di 277 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Essendo il terremoto registrato lontano dalla terra ferma, l’Ingv ha segnalato che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato localizzato, ed inoltre viene specificato che la città principale con almeno 50mila abitanti in zona è risultata essere Messina, distante 79 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 91.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A CROTONE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Crotone, nella regione Calabria, di preciso a 4 chilometri a est di Umbriatico, una scossa di magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter localizzata poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00 e 57 minuti. Le sue coordinate geografiche, in questo caso, sono state 39.3480 gradi di latitudine, 16.9610 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Nel raggio di venti chilometri dall’epicentro sono stati individuati i comuni di Carfizzi, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Melissa e infine Verzino. Le città in zona sono invece state Crotone, distante 33 chilometri dall’epicentro, quindi Catanzaro a 58, poi Cosenza a 61 e Lamezia Terme a 69. Tutte le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti, qualora dovessero verificarsi ulteriori movimenti tellurici importanti, saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva.

