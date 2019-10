Terremoto oggi M 2.5 Macerata/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Cuneo

Un terremoto di magnitudo 2.5 gradi si è verificato in Italia quest’oggi. Come comunicato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, la scossa si è verificata nella notte appena passata, quella fra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, precisamente nelle Marche. La sala sismica Ingv di Roma l’ha localizzato nel comune di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con coordinate geografiche latitudine 42.97 gradi e longitudine 13.03. La profondità, l’ipocentro, è stato invece individuato a dieci chilometri sotto il livello del mare. Come ricorda l’Ingv, i comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Visso, Pieve Torina, Fiordimonte, Ussita, Preci e Pievebogliana, paesi già interessati da numerosi movimenti tellurici negli ultimi anni. A livello di città, invece, nel raggio di una sessantina di chilometri dall’epicentro troviamo Foligno, Perugia, Terni e Teramo.

UN TERREMOTO OGGI ANCHE IN PIEMONTE, CUNEO

Questa mattina, invece, alle ore 6:03, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un altro terremoto: in quel di Demonte, in provincia di Cuneo (Piemonte), c’è stata una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche 44.32 gradi di latitudine e 7.3 di longitudine, profondità 14 chilometri sotto lo zero marino. Oltre a Demonte, i comuni che hanno sentito il sisma sono stati quelli di Valloriate, Aisone, Moiola, Valdieri e Gaiola, mentre a livello di città, troviamo Cuneo e Sanremo nel raggio di una sessantina di chilometri. Entrambi i terremoti delle ultime ore non hanno provocato danni a strutture degli edifici o a strade, ne tanto meno feriti.

