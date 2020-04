Terremoto oggi M 2.9 Napoli/ Ingv ultime scosse: sisma anche nel Foggiano

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con i terremoti che si verificano lungo la nostra Penisola. Quest’oggi segnaliamo il sisma di magnitudo 2.9 (scala Richter) verificatosi alle 02:50 di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, nel Napoletano, con epicentro ubicato a 5 chilometri a sud-est di Pozzuoli e le cui coordinate geografiche sono le seguenti: 40.83 latitudine, 14.14 longitudine, ad una profondità di due chilometri. La notizia della scossa, localizzata dal laboratorio di sismologia dell’Osservatorio Vesuviano, è stata riportata dal sito internet dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La terra ha tremato anche in altri Comuni napoletani ubicati nelle immediate vicinanze di Pozzuoli e in alcune località della provincia di Caserta, quali Parete, Lusciano, Cesa, Trentola-Ducenta, Aversa, Sant’Arpino, Succivo, San Marcellino, Casapesenna, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Frignano, Carinaro, San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano e Teverola. Non si segnalano fortunatamente danni a cose o persone.

TERREMOTO OGGI M 2.9 NAPOLI: SCOSSA ANCHE IN PUGLIA

Oltre al terremoto verificatosi nel Napoletano, la giornata odierna è caratterizzata da un ulteriore sisma, di magnitudo 2.2 (scala Richter), avvenuto a 8 chilometri a sud di Carpino (Foggia) alle ore 00:43 e a una profondità di 22 chilometri. Le sue coordinate geografiche? Latitudine 41.78, longitudine 15.87. La scossa, localizzata dalla sala sismica INGV di Roma, è stata nitidamente avvertita anche a Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Mattinata e Manfredonia. Per gli amanti della statistica, la terra ha tremato esattamente a 42 chilometri a est di San Severo, a 44 chilometri a nord-est di Foggia, a 57 chilometri a nord di Cerignola, a 61 chilometri a nord-ovest di Barletta, a 71 chilometri a nord-ovest di Andria, a 72 chilometri a nord-ovest di Trani, a 80 chilometri a nord-ovest di Bisceglie e a 88 chilometri a nord-ovest di Molfetta. Anche in questo caso, il sisma non ha provocato danni a cose e/o persone.



