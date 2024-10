Una scossa di terremoto oggi molto lieve è stata registrata dall’Ingv in provincia di Modena e lo stesso è avvenuto in Trentino Alto Adige, nei pressi di Bolzano. Partiamo dal primo evento tellurico, quello che è accaduto di preciso a quattro chilometri a nord ovest di Montefiorino, nel modenese (regione Emilia Romagna). La scossa di terremoto oggi è accaduta alle ore 4:33 di stamane, ed ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzata non troppo distante da Prignano sulla Secchia nonché a 34 chilometri di distanza da Reggio Emilia e a 38 da Modena.

La seconda scossa di terremoto oggi sopracitata è invece avvenuta a quattro chilometri a nord ovest di San Leonardo in Passiria, appunto nel bolzanese. Il terremoto in questione è stato registrato in un territorio non propriamente ad alta intensità sismica come appunto quello di Bolzano, in ogni caso, come accennato sopra, si è trattato di un sisma decisamente lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, molto probabilmente nemmeno avvertito dalla popolazione locale anche per il fatto che sia stato registrato la notte passata.

TERREMOTO OGGI FRA SICILIA E CALABRIA

La scossa di terremoto oggi è stata comunicata la notte passata, alle ore 2:49 ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, quindi ennesimo sisma di lieve entità. L’identificazione geografica è avvenuta a 58 chilometri da Messina e ad una settantina da Reggio Calabria, le due città che bagnano il famoso Stretto di Messina.

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta nella tarda serata di ieri, quella registrata dall’Ingv a 3 chilometri a ovest di Basicò, in provincia di Messina, con una magnitudo sempre molto lieve, pari a 2.0 gradi sulla scala Richter, scossa avvenuta alle ore 23:35 di ieri. Il movimento è stato segnalato nei pressi di Montalbano Elicona e San Piero Patti, nonché a 49 chilometri di distanza da Messina e a 52 da Acireale.