Terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Perugia e Fermo

Le scosse di terremoto in provincia di Parma continuano anche oggi. Le ultime notizie dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rivelano che la più forte delle scosse ore è stata di M 2.2 e ha avuto come epicentro Fornovo di Taro, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.6580, 10.1530 ad una profondità di 19 km. Tra i Comuni vicini anche Calestano, Terenzo, Felino, Sala Baganza e Langhirano. Il fenomeno non è stato comunque ampiamente avvertito, anche se lo sciame sismico è ormai in corso da diversi giorni.

Non sono mancati i terremoti di lieve entità anche nel resto d’Italia. A Servigliano, in provincia di Fermo, nella notte, alle ore 03:39, c’è stata una scossa di M 1.8. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0800, 13.5030 ad una profondità di 23 km. Un altro episodio della medesima entità è avvenuto alle ore 10:41 a Umbriatico, in provincia di Crotone, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.3500, 16.8780 ad una profondità di 22 km. Di poco inferiore, di M 1.7, invece, quello registrato alle ore 10:22 a Cerrato di Spoleto, in provincia di Perugia, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8500, 12.9210 ad una profondità di 10 km.

TERREMOTO OGGI, SCOSSE ANCHE ALL’ESTERO: LE ULTIME NOTIZIE DELL’INGV

Le scosse di terremoto segnalate oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non riguardano esclusivamente l’Italia. Un episodio sismico di M 1.9 è stato infatti registrato alle ore 09:55 in Svizzera, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.7540, 9.2790 ad una profondità di 10 km, nei pressi del Naturpark Beverin. La situazione resta comunque in generale sotto controllo e nessuno dei fenomeni delle scorse ore ha causato disagi, sia nel nostro Paese che all’estero.











