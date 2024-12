Andiamo ad analizzare insieme la situazione riguardante le scosse di terremoto oggi in Italia, facendoci aiutare come sempre dai dati ufficiali pubblicati dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In questo giovedì 12 dicembre 2024, sono state diverse le scosse localizzate, tutte comunque di entità molto lieve, a cominciare da quella di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuta in quel della provincia di Cosenza, precisamente a dodici chilometri a est della località di San Pietro in Guarano.

L’evento è stato segnalato alle ore 4:56 di oggi, vicino a Celico e Rose, nonché a 19 chilometri di distanza dalla città di Cosenza, la principale cittadina con più di 50 chilometri della zona. Alle ore 5:31 di oggi, 12 dicembre 2024, è stata anche registrata una scossa lungo il confine fra la nostra nazione e la Svizzera, movimento tellurico avente una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e segnalato vicino a Ceppo Morelli e Antrona Schieranco, due località della provincia di Verbania-Cusio-Ossola. In questo caso la città più vicina è risultata essere Varese, distante circa 75 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI IN REGIONE CAMPANIA

Altra scossa di terremoto oggi quella localizzata nella regione Campania, una delle zone a maggior intensità sismica dello stivale. L’evento è stato comunque molto lieve, una scossa di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 1:52 della notte passata ad un chilometro a sud ovest di Teano, in provincia di Caserta. Giusto per in quadrare meglio la zona, siamo vicini a Francolise e Sparanise, nonché ad una trentina di chilometri da Caserta ma anche da Aversa.

Chiudiamo questo nostro excursu sulle principali scosse di terremoto oggi con due eventi avvenuti all’estero, a cominciare da quello segnalato in Kosovo con una magnitudo di 4.5 gradi alle ore 1:46 di notte. Sulle isole Walls & Futuna, non troppo distanti dall’Australia, è stato invece localizzato un evento con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter: non vengono segnalati danni o feriti.

