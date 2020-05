Terremoto oggi Parma M 2.7/ Ingv ultime scosse, sciame sismico: 9 eventi in poche ore

Pubblicità

Sono numerose le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia, ed in particolare, in provincia di Parma. Come comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalle ore 1:54 della notte appena passata, quella fra venerdì 1 e sabato 2 maggio, si è verificato uno sciame sismico nel comune di Montechiarugolo, a undici chilometri dalla città del noto prosciutto crudo. Nel dettaglio, stando a quanto rilevato dalla sala sismica Ingv in Roma, sono state sei le scosse registrate in poche ore, superiori alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. La più forte è avvenuta alle ore 8:25 di oggi, pochi minuti fa, di magnitudo 2.7, quindi le altre di M 2.5, 2.3, 2.2 (due) e 2.1, e la sensazione è che i movimenti continueranno ancora a lungo. L’epicentro dei vari sismi è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.7 gradi di latitudine, 10.35 di longitudine, e una profondità più o meno di 10 km sotto il livello del mare. Numerosi i comuni che hanno avvertito le scosse, a cominciare da Lesignano de’ Bagni, Traversetolo, Montecchio Emilia e Sala Baganza.

Pubblicità

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE A REGGIO EMILIA

Per quanto riguarda le città, invece, oltre a Parma, segnaliamo Reggio Emilia, Carpi, Modena, Piacenza e Cremona, situate in un raggio massimo di 65 chilometri. Al momento non si segnalano danni a edifici o feriti, ma è logico pensare che tali continue scosse stiano turbando, e non poco, la popolazione locale. Tra l’altro non distante da Montechiarugolo, precisamente in località Felino, sono state registrate altre tre scosse, tra cui una di magnitudo 2.7 gradi, per un totale quindi di nove movimenti tellurici di moderata entità. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche un terremoto in provincia di Reggio, sempre in Emilia, precisamente a San Polo d’Enza, con una magnitudo di 2.1 gradi. L’evento è avvenuto alle ore 8:01 di oggi ed è stato localizzato non troppo distante dallo sciame sismico di cui sopra, visto che Parma dista meno di venti chilometri. Infine l’ultima scossa di oggi, un terremoto avvenuto in Campania, provincia di Avellino, all’1:03 di notte di magnitudo 2.1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA