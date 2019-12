Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime scosse, nuovo movimento a Firenze

Continua a tremare l’Italia, ed in particolare il centro-sud. Nelle scorse si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, di lieve entità. Stando a quanto rilevato e comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia che si occupa di catalogare e studiare i movimenti tellurici, l’evento si è verificato in Umbria, nel comune di Sellano (provincia di Perugia). Il sisma è stato registrato nella notte appena passata, quella fra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, alle ore 2:56, con coordinate geografiche pari a 42.86 gradi di latitudine e 12.93 di longitudine, mentre la profondità è stata pari a 9 chilometri sotto il livello del mare. Oltre a Sellano i comuni che hanno avvertito indistintamente il terremoto sono stati quelli di Cerreto di Spoleto, Preci, Vallo di Nera, Ciampello sul Clitunno, Trevi e Norcia, paesi che già in passato sono stati “protagonisti” loro malgrado di altre scosse. Perugia dista invece una cinquantina di chilometri dall’epicentro, mentre sono più vicine Terni e Foligno.

ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI FIRENZE

La scossa, vista la sua moderata entità, non ha comunque provocato danni o feriti. Intanto è tornata nuovamente a tremare la provincia di Firenze. Sempre stando a quanto specificato dall’Ingv, una nuova scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ha interessato il comune di Scarperia e San Piero, nonché Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Vernio e Firenzuola. Il sisma si è verificato alle ore 22:19 di ieri, mercoledì 11 dicembre, ed è stato il quarto in poco più di 24 ore superiore alla magnitudo 2.0, dopo quelli delle 12:47, 5:24 e 20:00 di martedì 10. Anche in questo caso il movimento non ha provocato danni o feriti, ma la tensione resta alta in una zona dove vi sono diversi sfollati a seguito della violenta scossa di magnitudo 4.5 gradi di inizio settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA