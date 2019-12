Terremoto oggi Firenze M 2.5/ Ingv ultime scosse, ancora movimenti in Toscana

Un’altra scossa di terremoto si è verificata in queste ore nella provincia di Firenze, in Toscana. A tremare è stato precisamente il comune di Scarperia e San Piero, nel territorio con coordinate geografiche pari a 44.01 gradi di latitudine e 11.31 di longitudine. Stando a quanto specificato dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, quindi moderatamente lieve, e con una profondità individuata a nove chilometri sotto il livello del mare abbastanza superficiale, avvenuta alle ore 5:24. Diversi i paesi in cui è stata avvertita la scossa, a cominciare da Barberino del Mugello, già interessato nei giorni scorsi da un altro sisma importante, quindi Borgo San Lorenzo, Vaglia, Verno, Fiorenzuola, Vicchio, Vaiano e Cantagallo. Per quanto riguarda le città, invece, Imola, Pistoia, Scandicci, Firenze e Prato, si trovano in un raggio di cinquanta chilometri circa.

TERREMOTO ANCHE IN BASILICATA, POTENZA

Il terremoto non ha provocato danni o feriti, ma ha creato comunque un po’ di panico tenendo conto che quella zona della Toscana sta tremando ormai da giorni. Nella notte appena passata, quella fra martedì 10 e mercoledì 11, da segnalare un’altra scossa, precisamente in Basilicata, nella provincia di Potenza. Come specificato dall’Ingv, si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi avvenuto in quel di Sasso di Castalda alle ore 1:40 di notte, e con un epicentro di 16 km. Brienza, Satriano di Lucania, Sant’Angelo Le Fratte, Tito e Atena Lucana, sono alcuni dei comuni situati in prossimità del terremoto, mentre Potenza dista circa 20 km, e Battipaglia una sessantina. Infine, segnaliamo una scossa nel mar Ionio Meridionale, avvenuta alle ore 22:30 circa di ieri, martedì 10 dicembre, al di sotto della Calabria e di fronte alla costa siciliana. Il movimento è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e non ha creato danni o provocato feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA