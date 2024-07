Terremoto oggi Reggio Calabria ML 2.6/ Ingv ultime notizie: scossa anche a Foggia

La giornata dell’8 luglio è appena cominciata ma sul sito dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si fa già la conta dei movimenti tellurici che hanno interessato il nostro Paese. Tante, infatti, le scosse di terremoto di oggi, come ci mostra appunto il sito aggiornato in tempo reale che oltre a darci notizia del sisma in sé ci restituisce informazioni preziose come orario esatto, latitudine e longitudine, profondità ed eventuali paesi vicini.

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 04:51:17 in provincia di Reggio Calabria. La scossa, di magnitudo ML 3.6, è avvenuta a 5 km a sud-ovest di Rizziconi, ad una profondità di 58 km ed è stata localizzata dalla Sala sismica INGV di Roma. Nelle vicinanze della scossa troviamo a 6 km Gioia Tauro, a 7 Seminara e Palmi, a 8 Taurianova, a 9 Varapodio e Malicuccà e a 10 Terranova Sappo Minulio. La scossa, nonostante sia avvenuta ad una profondità elevata, è stata avvertita dalla popolazione per via della forte magnitudo, tanto da svegliare la popolazione calabrese.

Neppure ieri sono mancati i movimenti tellurici nel corso Paese. La notte tra il 6 e il 7 luglio, infatti, alle 02:49:10, una scossa di magnitudo ML 2.3 è stata registrata nella zona della Costa Garganica in provincia di Foggia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9380, 15.9480 e con una profondità di 25 km. Tra i paesi vicini all’epicentro troviamo Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Gargano, Peschici (tutti a 5 e 6 km) e più lontani, a 13 Carpino e a 19 Cagnano Varano. Dall’altra parte dell’Italia, in provincia di Trento, alle 11:49 è stata invece registrata una scossa di terremoto ML 2.5.

Con epicentro a Dro, la scossa ha avuto coordinate geografiche latitudine 45.9620 e longitudine 10.8750 ed è avvenuta una profondità di 10 km, interessando oltre anche i paesini di Arco, Fiavè, Drena, Tenno, Bleggio Superiore, Comano Terme, Cavedine, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Nago-Torbole e Stenico, tutti entro i 10 km dall’epicentro. Sempre nella giornata di ieri alcuni movimenti tellurici hanno interessato la zona dei Campi Flegrei, come viene quotidianamente, con terremoti che hanno superato anche magnitudo Md 2.0.











