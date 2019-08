TERREMOTO OGGI RIETI, M 3.5/ INGV, scossa nel Centro Italia: epicentro a Cittareale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 sullascala Richter si è verificata in provincia di Rieti alle ore 15:18 di oggi, martedì 27 agosto 2019. Lo riporta l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che nel suo consueto report ha individuato l’epicentro del sisma a 3 km da Cittareale. Dunque a pochi giorni dal terzo anniversario del terremoto del Centro Italia, alcune delle zone più colpite tornano a sperimentare seppure in minima parte l’ansia di una scossa di una certa entità. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione e non è stato un episodio isolato: a due minuti dalla prima scossa, per la precisione alle ore 15:20, un nuovo terremoto, questa volta di M 2.4 sulla scala Richter, ha visto come epicentro nuovamente Cittareale. Nessuno dei due sismi avrebbe provocato danni a persone e/o cose.

TERREMOTO RIETI, M 3.5

L’epicentro del terremoto avvenuto a Rietri alle ore 15:18 (M 3.5 sulla scala Richter) ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.63 e longitudine 13.13, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 12 km. I comuni che hanno avvertito il sisma con maggiore insistenza sono quelli situati nel raggio di 20 km dall’origine del movimento tellurico. Si tratta, oltre a Cittareale, di accumoli, Posta, amatrice, Borbona, Cascia, Monteleone di Spoleto, Montereale, Leonessa, Norcia, Poggiodomo e Capitignano. Le province coinvolte dal sisma, dunque, sono oltre a quella reatina anche quelle di Perugia e dell’aquila, zone che proprio pochi giorni fa hanno pianto per gli anniversari del terribile terremoto del Centro Italia verificatosi il 24 agosto 2016.

