Terremoto oggi Vesuvio M 2.5/ Ingv ultime notizie: trema terra a Portici ed Ercolano

Terremoto Vesuvio, trema la terra a Napoli

Scossa di terremoto a Napoli, in zona Vesuvio. I sismografi dell’Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 2.5 oggi, 18 dicembre 2022, alle ore 20:50:49 italiane con coordinate geografiche latitudine 40.8240 e longitudine 14.4280. La scossa è stata registrata ad una profondità di 0 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Terremoto oggi Pordenone M 2.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Torino

Tra le città con almeno 50.000 abitanti, il terremoto è stato localizzato a 6 Km a E di Portici (55274 abitanti), 7 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti), 7 Km a E di Ercolano (53709 abitanti), 12 Km a NW di Scafati (50787 abitanti), 15 Km da Acerra, Casoria, Afragola, Castellamare di Stabia e Napoli. A 22 Km si trovano invece Marano di Napoli e Giugliano in Campania, a 25 Aversa, a 28 Pozzuoli e a 29 Caserta. A 32 Km a Nord-est si trova Salerno, a 33 a est della scossa c’è invece Avellino.

Terremoto oggi: nessun danno a persone o cose segnalato

Il terremoto registrato in zona Vesuvio arriva proprio nell’arco temporale in cui migliaia di napoletani sono in strada per festeggiare Messi contro la Francia di Mbappé. registrato inarriva proprio nell’arco temporale in cui migliaia di napoletani sono in strada per festeggiare la vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina , Patria di Diego Armando Maradona, idolo del popolo partenopeo e simbolo della città di Napoli. Migliaia di persone si sono infatti riversate in strada, dal centro fino al lungomare, per festeggiare il trofeo vinto dacontro la Francia di Mbappé.

Al momento, comunque, sembrerebbe che il terremoto non abbia fatto registrare danni a persone o cose nella città partenopea. La protezione civile non ha infatti segnalato nessun problema a immobili né feriti. La scossa di 2.5 M, arrivata ad una profondità di 0 km in prossimità del Vesuvio, non è stata avvertita in maniera netta dalla popolazione.

