Scosse di terremoto oggi segnalate al nord, al centro e al sud Italia. Partiamo dalla principale, quella che è stata registrata nella regione Calabria a quattro chilometri a est di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato la notte scorsa alle ore 1:28, nei pressi di Soriano Calabro, nonché ad una quarantina di chilometri di distanza da Lamezia Terme e Catanzaro.

Attenzione anche alla scossa di terremoto oggi localizzata in provincia di Parma, di preciso a quattro chilometri a nord est di Borgo Val di Taro. Il sisma è avvenuto alle ore 2:29 di oggi vicino a Valmozzola e Compiano, mentre la città più vicina è risultata essere la ligure La Spezia, distante 46 chilometri, con Parma più staccata a 53 chilometri. La scossa di terremoto oggi emiliana ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, mentre è stata più lieve quella avvenuta in provincia di Siena, a sei chilometri a ovest di San Gimignano.

TERREMOTO OGGI A SIENA, I DETTAGLI INGV

In questo caso si è trattato infatti di un movimento tellurico di soli 1,4 gradi sulla scala Richter, segnalato alle ore 2:25 vicino a Gambassi Terme e Volterra, nonché ad una trentina di chilometri da Siena e Scandicci, le due principali città della zona. Per quanto riguarda le scossa di terremoto che invece sono state localizzate ieri, attenzione a quella avvenuta lungo la costa della Sicilia, in provincia di Messina, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, un sisma registrato alle ore 17:50 vicino a Patti e Montagnareale, nonché a 50 chilometri da Messina e a 60 da Reggio Calabria.

Infine, occhio alla scossa di terremoto che è avvenuta nei pressi di Anversa degli Abruzzi, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 13:50 di ieri pomeriggio, e individuata vicino a Cocullo e Bugnara, nonché a 48 chilometri di distanza da Chieti e a 50 da L’Aquila.