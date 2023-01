TERZA GUERRA MONDIALE, CAOS LEOPARD A KIEV/ Russia-Baltici, esplode crisi diplomatica

TERZA GUERRA MONDIALE, CARRI ARMATI A KIEV E DIMISSIONI GOVERNO UCRAINA: LE NOVITÀ

Dallo scontro in Occidente per l’invio di carri armati in Ucraina fino alla guerra diplomatica tra Russia e Paesi Baltici, per non parlare del continuo naufragare di ogni ipotesi di negoziato: la “mano lunga” della terza guerra mondiale si staglia purtroppo all’orizzonte, come riferito ieri ancora dalla minaccia provocatoria dell’ex Presidente russo Medvedev. Lo scontro non accenna a concludersi tra Ucraina e Russia ma è ormai l’intero mondo occidentale ad esser visto da Mosca come un potenziale nemico da contrastare dopo 335 giorni di conflitto sul campo ucraino. «Non verrà niente di buono dalla fornitura di carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina», attacca il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mentre la Polonia chiede ormai con insistenza alla Germania il consenso per l’invio dei panzer Leopard al Governo di Zelensky, «I tedeschi hanno già ricevuto la nostra richiesta di consenso al trasferimento dei carri armati in Ucraina. Faccio appello anche alla parte tedesca affinché si unisca alla coalizione di Paesi che sostengono Kiev con i carri armati Leopard 2. Questa è la nostra causa comune, perché riguarda la sicurezza dell’intera Europa», spiega il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak.

Nelle scorse ore il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha sottolineato come gli alleati dell’Ucraina sono disposti a consegnare carri armati Leopard e anche a cominciare fase di addestramento per i militari ucraini: secondo quanto riferito dal gruppo di armamenti tedesco Rheinmetall, si parla di 139 carri armati Leopard di tipo 1 e di tipo 2 che potrebbero essere consegnati a Kiev nei prossimi giorni. Secondo il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg, la Nato deve «fornire un equipaggiamento più pesante all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa: è assolutamente necessario». Tornano così di stretta attualità le dichiarazioni di Medvedev che ieri ha ribadito come «il mondo si avvicina al rischio della Terza guerra mondiale di fronte ai preparativi di aggressione contro la Russia».

LA GUERRA DIPLOMATICA TRA RUSSIA E PAESI BALTICI: ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE

Nel frattempo il clima da terza guerra mondiale vede sconvolgimenti politici anche nella stessa Ucraina: nelle ultime ore sono in ballo infatti una ondata di dimissioni al vertice del Governo ucraino retto dal Presidente Volodymyr Zelensky. Per tutti vi sono sospetti di corruzione e mentre ancora si attendono i risultati delle indagini, già alcune cariche importanti hanno deciso di fare un passo indietro per non mettere in difficoltà l’esecutivo impegnato nella lunga guerra contro la Russia: in particolare, si sono dimessi il vice ministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov, il vice capo dell’ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko, il vice ministro per lo sviluppo della comunità Ivan Lukerya, il vice delle politiche sociali Vitaliy Muzychenko e il vice procuratore generale Oleksiy Simonenko.

In particolare Shapovalov, fa sapere una nota ufficiale della Difesa, è oggetto di «sospetti ed accuse di corruzione»: secondo l’ex viceministro, «mi dimetto per non creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull’acquisto dei servizi di ristorazione. Nonostante il fatto che le accuse annunciate siano prive di fondamento, le dimissioni sono un atto degno nelle tradizioni della politica europea e democratica, dimostrazione che gli interessi della Difesa sono superiori a qualsiasi gabinetto o presidenza». Dalla raffica di dimissioni a quelle di espulsioni, il passo è breve: in ormai completo “clima” da terza guerra mondiale, si fa incandescente la crisi diplomatica tra Russia e Paesi Baltici. Tutto nasce dall’espulsione dell’ambasciatore estone, con Mosca che accusa Tallin di portare avanti una politica «di totale russofobia»; a quel punto la replica estone è decisa con l’espulsione dell’ambasciatore russo. La Lettonia prende le difese della vicina Estonia e decide così di espellere a sua volta ogni rappresentante russo dal proprio Paese: la Lituania invece l’espulsione dell’ambasciatore di Mosca l’aveva già ordinata lo scorso aprile, dopo che le accuse dell’Ucraina contro i russi per il massacro di civili a Bucha. Non solo, Lituania, Estonia e Lettonia ora chiedono con forza «alla Germania di permettere la fornitura dei suoi carri armati Leopard all’Ucraina. E Tallinn ha appena annunciato che cederà a Kiev tutti gli obici da 155 millimetri in dotazione alle sue forze armate», riportano le fonti diplomatiche all’ANSA.











