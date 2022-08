Terza guerra mondiale caos Ucraina e Taiwan/ Allarme nucleare Zaporizhzhia. Navi Usa…

ALLARME NUCLEARE IN UCRAINA: LA TERZA GUERRA MONDIALE DA ZAPORIZHZHIA…

Dopo 186 giorni non si placa il timore di una terza guerra mondiale alle porte dell’Europa sul fronte Ucraina: quando però, come ormai da settimane ormai, si aggiungono alle tensioni già altissime tra Mosca e Occidente lo scontro ancora più ad est tra Cina-Russia e gli Stati Uniti, come su Taiwan, ecco che il grado di tensione internazionale raggiunge livelli sempre più preoccupanti. Andando con ordine e partendo dagli allarmi nel Sud dell’Ucraina, il tema Zaporizhzhia resta ancora primario: «Per decenni la sicurezza nucleare è rimasta la priorità assoluta dell’Ucraina, soprattutto in considerazione del nostro tragico passato. Gli invasori russi hanno trasformato la centrale nucleare di Zaporizhzhya in una base militare mettendo a rischio l’intero continente. I militari russi devono uscire dallo stabilimento: non hanno niente da fare lì», denuncia il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Serbia, aumentano truppe a confine con Kosovo/ Premier Kurti chiede aiuti alla NATO

Secondo il Ministero della Difesa russo invece il caos attorno alla centrale nucleare nel Sud dell’Ucraina è responsabilità unicamente di Kiev: «Il regime di Kiev continua le sue provocazioni al fine di creare la minaccia di una catastrofe nucleare. Negli ultimi due giorni sono stati osservati due episodi di bombardamenti nel territorio della centrale da parte di unità di artiglieria ucraine», denunciano da Mosca. Il Cremlino nelle scorse ore ha riportato dei bombardamenti contro la fabbrica di Motor Sich nella regione di Zaporizhzhia: di contro invece Kiev smentisce e rilancia, «Questa notte, Zaporizhzhia è stata nuovamente oggetto di un attacco nemico. Sono stati colpiti due distretti della città. Cinque case sono state danneggiate e due persone sono rimaste “ferite da schegge di vetro», attacca il segretario del consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev.

Terza guerra mondiale, Kiev “Russia come Titanic”/ Caos Zaporizhhia, rischio nucleare

DALL’UCRAINA A TAIWAN: L’ALLARME SULLA TERZA GUERRA MONDIALE

Da Zaporizhzhia a Kiev passando per il Donetsk e Kherson: le tensioni per la guerra in Ucraina restano altissime con l’offensiva russa che vede accompagnata anche la contro-reazione ucraina nelle zone già occupate da mesi. Sulla “potenza” e “pericolosità” di un’eventuale terza guerra mondiale è intervenuto oggi l’intelligence britannica nell’ultimo report sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa: «il 25 agosto 2022, l’Amministrazione presidenziale russa ha emesso un decreto presidenziale che aumenta la forza stabilita delle forze armate russe a 1.150.628, con un incremento di circa 140.000 unità. In base alla legislazione attualmente in vigore, è improbabile che il decreto compia progressi sostanziali verso l’aumento del potere di combattimento della Russia in Ucraina. Questo perché la Russia ha perso decine di migliaia di truppe; pochissimi nuovi soldati a contratto vengono reclutati; e i coscritti non sono tecnicamente obbligati a prestare servizio al di fuori del territorio russo».

Bertolini: "Crimea obiettivo vitale per Russia"/ "Senza rischia la separazione da UE"

Come già detto i problemi non sono però solo in Ucraina e sull’asse Occidente-Oriente è ancora Taiwan a produrre situazioni tutt’altro che semplici per la gestione diplomatica della comunità internazionale: stamane infatti due navi da guerra americane (la USS Antietam e la USS Chancellorsville) hanno annunciato di aver oltrepassato lo Stretto di Taiwan. Dopo le manovre di guerra della Cina a seguito della visita di Nancy Pelosi, è la prima volta che la Marina USA entra direttamente in conflitto con la richiesta di “stare alla larga da Taiwan” manifestata da Pechino. «Questo passaggio dimostra l’impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta», si legge in un comunicato stampa della Marina americana. Dalla Cina intanto, appoggiata dalla Russia sul fronte Taiwan, la mossa non viene accolta bene: «le forze armate cinesi sono in allerta per fermare qualsiasi provocazione», denuncia il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare cinese di liberazione, Shi Yi. Per Pechino la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro: «Gli incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo Stretto di Taiwan il 28 agosto, suscitando un’attenzione diffusa. L’Eastern Theatre Command del Pla ha scortato gli incrociatori statunitensi ed esercitato il pieno controllo sulle loro attività. Le unità di comando sono in massima allerta per fermare qualsiasi provocazione in modo tempestivo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA