Terza guerra mondiale, droni kamikaze a Kiev/ Russia-Iran e Usa-Israele: caos globale

GUERRA IN UCRAINA: DRONI IRANIANI A KIEV. IL RISCHIO DI UNA TERZA GUERRA MONDIALE

Torna l’incubo dai cieli per Kiev: nel 236esimo giorno di guerra in Ucraina, la Capitale si risveglia sotto l’attacco di droni kamikaze e bombardamenti. Il clima da terza guerra mondiale è ormai “all’ordine del giorno” e non deve stupire che ancora una volta ieri Papa Francesco dall’Angelus in Piazza San Pietro abbia ribadito l’unico appello sensato da 7 mesi a questa parte, «in nome di Dio fermate la follia della guerra». Il giorno dopo il copione non cambia: attacchi di droni a Kiev e gli attacchi missilistici alle infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy, con controffensiva ucraina che prosegue il tentativo di riprendersi alcuni territori nel Donbass. «Un drone iraniano ha colpito un palazzo residenziale di più piani a Kiev. Un edificio per uffici ha preso fuoco. Il traffico è stato bloccato. I cittadini devono restare nei rifugi perché l’allarme continua» ha denunciato il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko.

Un morto e diversi feriti solo a Kiev dopo che l’attacco russo con droni di fabbricazione Iran ha colpito centinaia di infrastrutture provocando blackout di illuminazione ed energia in diverse parti della Capitale ucraina. «La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l’approvvigionamento energetico esterno a causa dei bombardamenti russi», avverte Energoatom, l’operatore ucraino che gestisce la centrale, «I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell’Ucraina, l’ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, è stato spento il trasformatore di riserva e sono stati avviati i generatori diesel». Intanto in Russia, mentre prosegue lo scontro internazionale con l’Occidente per la mobilitazione avvenuta ad metà settembre, fa discutere un caso di cronaca dai contorni poco chiari: l’ufficiale russo Roman Malyk, uno dei responsabili della mobilitazione per la guerra in Ucraina voluta da Putin, è stato trovato impiccato vicino alla recinzione della sua abitazione a Partizansk. Si parla di suicidio ma la famiglia respinge la tesi investigativa, con più di un’ombra che viene gettata sulle forze militari del Cremlino.

USA, RUSSIA, IRAN, ISRAELE E UCRAINA: LA TERZA GUERRA MONDIALE DIPLOMATICA (E NON SOLO)

La guerra in Ucraina non per niente viene definita da molti analisti come possibile prodromo di una terza guerra mondiale: le conseguenze sul piano economico, sociale e geopolitico; il coinvolgimento dei due “blocchi” della Guerra Fredda, con l’Occidente in appoggio logistico all’Ucraina; e infine l’allargamento dello scontro dall’Ucraina al Medio Oriente, con le alleanze di Iran e Israele (rispettivamente a Russia e Ucraina, ndr) che potrebbero comportare ulteriori focolai nelle prossime settimane. Se permane l’appello-minaccia dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, oggi vice capo del Consiglio di sicurezza russo, fatto nei giorni scorsi («Terza guerra mondiale se Ucraina ha armi a lungo raggio»), resta dirimente quanto avvenuto nelle scorse ore sull’asse Teheran-Gerusalemme per gli sviluppi del conflitto mondiale.

«La consegna da parte dell’Iran di missili balistici alla Russia è una chiamata per Israele», lo ha dichiarato domenica il ministro israeliano per la Dispora, Nachman Shai. Replica durissima da parte del principale collaboratore di Vladimir Putin, ancora Medvedev: «Sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev. Una mossa molto avventata. Distruggerà tutte le relazioni tra i nostri Paesi […] Se vengono fornite armi, allora è tempo che Israele dichiari Bandera e Shukhevych (figura-simbolo del nazionalismo ucraino, ndr) come degli eroi». Dopo il vertice tra Putin e Erdogan degli scorsi giorni ad Ankara, risuona intanto dagli Stati Uniti e dall’Ue l’ultimatum dettato dal rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell: «se usa nucleare, esercito russo sarà annientato». Una terza guerra mondiale, anche solo negli intenti e nelle dichiarazioni, è purtroppo già cominciata.











