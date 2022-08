Terza guerra mondiale/ Missili Cina su Taiwan, allarme Usa. Ucraina “colloqui con Xi”

CRISI TAIWAN: MISSILI CINA, ALLARME USA. RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE

Lo aveva annunciato e lo sta facendo: la Cina ha lanciato le ingenti esercitazioni militari attorno all’isola di Taiwan, una sorta di avvertimento di guerra a Taipei e agli Stati Uniti dopo la visita di due giorni della speaker Usa Nancy Pelosi che fatto scattare il rischio di una “terza guerra mondiale” in aggiunta alla sempre più ampia frattura diplomatica tra Cina-Russia e Occidente. Alle 6 in Italia stamane sono cominciate le più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan: manovre militari e d’addestramento su vasta scala, spiegano da Pechino, con lanci di colpi di artiglieria e missili in direzione Taiwan da parte dei velivoli militari cinesi. «La Cina ha lanciato missili», denunciano da Taipei dopo aver attivato il sistema di difesa per precauzione, «ci prepariamo alla guerra senza cercare la guerra».

La situazione è molto grave e il livello di tensione potrebbe aumentare fino a quanto lunedì in teoria le esercitazioni militari dovrebbero terminare: «comportamento irrazionale del Governo di Pechino», è il commento caustico del Ministero della Difesa taiwanese. La reazione della Cina è veemente e intende lanciare messaggio chiaro all’Occidente: «non interferire con il progetto dell’Unica Cina. Stati Uniti traditori e provocatori», sono le principali accuse fatte dal Ministero degli Esteri comunista. Punizioni commerciali, chiusura dello spazio aereo e tensione in fermento anche vicino al Giappone: a Tokyo, spiegano i media locali, «le esercitazioni cinesi potrebbero accelerare le discussioni in corso sul suo ruolo in caso di contingenza taiwanese, costringendo i politici nipponici a pensare in modo più concreto a tale eventualità».

Dall’Unione Europea giunge immediata condanna per il “vento” da terza guerra mondiale che spira non più solo dai confini ucraini ma anche dalla lontana Taiwan: «condanniamo le esercitazioni militari mirate della Cina attorno a Taiwan», spiega il capo della diplomazia Ue Josep Borrell, «Non c’è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan». In visita a Phnom Penh per l’Asean, l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue ribadisce «È normale e di routine per i legislatori dei nostri Paesi viaggiare a livello internazionale. Incoraggiamo tutte le parti a mantenere la calma, esercitare moderazione e agire con trasparenza». Va aggiunto però come davanti alle minaccia di “ferro e fuoco” lanciate da Pechino contro la visita di Nancy Pelosi, sia di fatto “bastato” (per il momento) lo schieramento di una portaerei e 4 navi della marina Usa affinché la “deterrenza” cinese abbandonasse le mire belliche contro gli Usa: restano i missili contro Taipei che, eventualmente spostati di qualche chilometro più in là, potrebbero scatenare sul serio una guerra a carattere globale. I primi però a “pagare” dazio in quel caso sarebbero i cinesi stessi, con potenza miliare senza paragoni con la superpotenza americana.

Non si placano intanto le tensioni e la battaglia sul campo in Ucraina, dove la diplomazia ormai da mesi ha fallito ogni tentativo di pacificazione: la diaspora dei civili dal Donetsk e gli attacchi nel Sud del Paese preparano nuove offensive nelle prossime settimane da parte di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto ufficialmente aiuto alla Cina per porre fine all’invasione russa: «cerco colloqui diretti con Xi Jinping. E’ uno Stato molto potente. È un’economia potente. Quindi può influenzare politicamente ed economicamente la Russia», ha detto il leader ucraino nell’intervista online quotidiana su Zoom. Viene intanto confermato il vertice Putin-Erdogan venerdì: Ankara fa sapere di essere al lavoro per un cessate il fuoco, mentre da Mosca «siamo pronti a negoziare ma alle nostre condizioni».











