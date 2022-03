Terza guerra mondiale Ucraina/ Ultime notizie: 100mila civili intrappolati a Mariupol

La terza guerra mondiale che si sta combattendo in Ucraina e avviata dalla Russia lo scorso 24 febbraio prosegue ormai senza soluzione di continuità da quasi un mese e le ultime notizie che giungono dall’Est Europa non sono purtroppo positive. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la grave situazione che vede interessata la città di Mariupol, ieri paragonata a Genova nel parallelismo allestito dal numero uno di Kiev durante il suo discorso al Parlamento italiano: “Centomila persone sono rimaste intrappolate nella città in rovina di Mariupol, affrontando la fame sotto costanti bombardamenti russi. La Russia deve consentire corridoi umanitari sicuri. I civili stanno stanno affrontando condizioni disumane in un assedio totale: senza cibo, né acqua, né medicine”.

Tribunale dell'Aia apre indagine per crimini di guerra in Ucraina/ Atti da 2013 a ora

Sono state oltre 7mila le persone fuggite dalla città nelle ultime 24 ore, anche se, come ha riferito ancora Zelensky, è sopraggiunta una nuova urgenza nell’emergenza: i russi hanno infatti sequestrato un convoglio umanitario di undici autobus vuoti e diretti verso Mariupol per trarre in salvo i cittadini in fuga. Gli autisti e gli operatori dei servizi d’emergenza sono stati fatti prigionieri e ora Kiev sta facendo tutto il possibile “per liberare la nostra gente”.

Paramonov, governo revoca onoreficenza/ Conte accusa Di Maio: "Decise Farnesina"

TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA: IL MASSACRO DEI BAMBINI E DELLE STRUTTURE EDUCATIVE

La terza guerra mondiale in Ucraina, insomma, sta lasciando segni indelebili e terribili sulla popolazione, senza risparmiare o avere pietà per nessuno, neanche per i più piccoli. Come scritto su Facebook dall’ufficio del procuratore generale ucraino, dopo 28 giorni di conflitto bellico sono stati uccisi 121 bambini e ne sono stati feriti altri 167. Inoltre, “i bombardamenti hanno colpito 548 strutture educative, 72 delle quali sono state completamente distrutte. A essere bombardate sono state più di 220 scuole, 155 gli asili nido. La situazione peggiore è nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kyiv, Kherson, Chernihiv e a Kiev. Colpiti dalle bombe russe anche scuole di medicina, arti, impianti sportivi, biblioteche”.

"Uccidere Putin per fermare la guerra"/ Quirico: "È piano di Biden, Nato e Europa"

Nel contempo, i militari russi e i separatisti del Donbass hanno fatto il loro ingresso a Mariupol: ad affermarlo è una fonte della difesa americana ripresa dall’agenzia di stampa ANSA, che sottolinea che “gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città nelle mani di Mosca. Si osserva altresì attività navale russa nel Mar Nero, ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi contro Odessa sia imminente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA