Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina: “5mila crimini”. Allarme Usa su Cina

UCRAINA VS RUSSIA. “GENOCIDIO E ALMENO 5MILA CRIMINI DI GUERRA”

«Si sta indagando su non meno di 5mila casi di presunti crimini di guerra commessi dall’esercito della Russia, seguiti dai crimini contro l’umanità e dal genocidio»: sono parole durissime quelle usate dalla procuratrice generale dell’Ucraina, Irina Venediktova, nell’accusare la Russia di Putin di aver scatenato una “terza guerra mondiale” destinata ad travalicare nei prossimi mesi i confini ucraini.

NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA/ Lavrov: “Bucha? Accuse di Kiev mettono a rischio la pace”

Mentre già la Corte Internazionale dell’Aja indaga contro il Cremlino per presunti crimini contro l’umanità, sono state le immagini a Bucha e Borodyanca a far scatenare la condanna unanime della comunità internazionale, rendendo di colpo più difficili i negoziati di pace: seppur vadano ancora capiti diversi elementi – le vittime sono purtroppo realissime, occorre capire in che modalità i russi abbiano potuto perpetrare un crimine del genere e se non vi siano eventuali (in quel caso gravissimi) sabotaggi degli ucraini per incolpare Mosca – resta il dato di un orrore come quello della guerra che non accenna a concludersi dopo 42 giorni di conflitto. Mentre nuove bombe vengono segnalate su Leopoli e Odessa, e mentre l’assedio prosegue a Mariupol e Kharkiv, all’Onu ieri è andato in scena lo scontro a distanza tra il Presidente Zelensky e il collaboratore più fidato di Putin, il Ministro degli Esteri Lavrov. «I militari russi e i loro comandanti devono essere processati per crimini di guerra. Serve un tribunale sul modello Norimberga. I russi vogliono ridurci in schiavitù», ha attaccato il leader di Kiev incolpando di crimini contro l’umanità l’esercito russo durante la permanenza a Bucha. Di contro, il diplomatico russo ha replicato alle Nazioni Unite «Si pone la domanda: qual è il motivo di questa provocazione francamente falsa, la cui veridicità è semplicemente impossibile da giustificare? Tendiamo a pensare che il motivo risieda nel desiderio di trovare un motivo per interrompere i negoziati in corso».

"A Putin resta poco tempo: perderà potere"/ Khodorkovsky: "Atomica? Può far di tutto"

ALLARME USA: “RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE, TRA CINA E RUSSIA…”

Allo scontro però tutto “interno” tra Russia e Ucraina, ne conseguono ormai da tempo tre risvolti tutti inquietanti per il prosieguo della geopolitica mondiale: una crisi economica senza precedenti (Covid permettendo, ndr) che vede oggi approvato il quinto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia; una crisi energetica senza confini, con lo scontro tutto incentrato sul futuro potenziale embargo al gas e petrolio russo oggi nuovamente “minacciato” dalla Commissione Europea («Non saranno le ultime sanzioni queste. Dobbiamo pensare al petrolio e dobbiamo pensare a un sistema bancario che limiti davvero gli introiti derivanti dai carburanti fossili per la Russia», ha detto stamane Von der Leyen all’Europarlamento). Ma è soprattutto una possibile e tremenda terza guerra mondiale all’orizzonte a spaventare tutte le principali cancellerie internazionali.

DOPO BUCHA/ L'educazione e la preghiera servono più di una nuova Norimberga

La Cina oggi ha fatto sapere con il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian che le accuse fatte dall’Occidente sui crimini a Bucha «devono essere basate su fatti. Siamo estremamente preoccupati per le conseguenze sui civili. I resoconti e le immagini sulla loro morte nella città di Bucha sono molto inquietanti». Del resto il Pentagono americano, solo qualche ora prima, aveva lanciato l’allarme proprio sulla continua commistione tra Russia e Cina e sul possibile ampliamento della guerra in corso. «Ci troviamo a fronteggiare due potenze globali: la Cina e la Russia, ciascuna con significative capacità militari ed entrambe volte a cambiare le regole basate sull’attuale ordine mondiale», ha spiegato Mark Milley capo di stato maggiore Usa in una audizione al Congresso, «Stiamo entrando in un mondo che sta diventando più instabile e il potenziale per un significativo conflitto internazionale sta aumentando, non riducendosi. L’invasione russa è una minaccia alla sicurezza dell’Europa e forse del mondo».

This is how the world responses to the war in Ukraine. by @TheEconomist pic.twitter.com/FZtpigKJxT — UkraineWorld (@ukraine_world) April 6, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA