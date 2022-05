Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ Bombe Russia a fosforo su Dnipropetrov

LA TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA: BOMBE A GRAPPOLO E FOSFORO

È iniziato il 78esimo giorno di guerra in Ucraina e ancora una volta le azioni sul campo superano purtroppo i tentativi – comunque in ripresa – di raggiungere una tregua effettiva. La “terza guerra mondiale” denunciata da Papa Francesco si fa sempre più vicina, almeno in termini di “minacce”, vedendo quanto ad esempio sta avvenendo in queste ore a Mariupol e nella regione del Dnipropetrovsk.

Nel primo caso, è ancora l’acciaieria Azovstal protagonista in negativo del fronte di guerra: evacuati praticamente tutti i civili, la Russia ha cominciato l’assalto finale accerchiando la zona siderurgica e lanciato raid di continuo contro le sacche di resistenza (circa 1000 soldati del battaglione Azov, ieri l’appello di due moglie di loro in Vaticano da Papa Francesco) ancora presente all’interno. Non solo, le truppe russe stanno bloccando le uscite dai passaggi sotterranei dell’impianto Azovstal di Mariupol, pare, dopo l’imbeccata di un traditore: così sentenzia il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram, citato da Ukrinform. In secondo luogo, sempre dall’Ucraina giunge notizia del bombardamento avvenuto per tutta la notte nel sud-est del Paese, precisamente nel distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk. «Hanno usato le munizioni vietate al fosforo e a grappolo», denuncia il capo dell’amministrazione militare dell’area, Oleksandr Vilkul. Da ultimo, pare che stamane i russi abbiano attaccato con sistemi lanciarazzi multipli MLRS: «morti e feriti tra i civili», annunciano le autorità ucraine.

DRAGHI, FINLANDIA, UE: LA GUERRA SEMPRE È PIÙ MONDIALE

Sul fronte diplomatico, purtroppo, la terza guerra mondiale non è da meno: la mattina di giovedì il Presidente della Finlandia Sauli Niinisto e la Premier Sienna Marin hanno annunciato il sostegno all’adesione del Paese alla Nato: «La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza», riporta la nota congiunta delle due più alte cariche finlandesi.

A breve dovrebbe giungere la medesima decisione da parte della Svezia, entrambe timorose di possibili attacchi russi nei prossimi mesi dopo la fine del conflitto con l’Ucraina. Ancora ieri tanto il Ministro Lavrov quanto lo stesso Putin hanno ribadito l’assoluta contrarietà ad una guerra totale mondiale, ma dalla Nato e dall’Occidente al momento non sembrano crederci. «La Russia oggi è la minaccia più diretta all’ordine mondiale con la guerra barbara contro l’Ucraina, ed ha un patto preoccupante con la Cina», ha affermato dal Giappone in visita la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Allo stesso tempo, lo sforzo degli altri leader europei – a cominciare da Emmanuel Macron e Mario Draghi – è quello di continuare il pieno sostegno all’Ucraina, ma allo stesso tempo evidenziare la necessità di negoziati e tregua, costruendo un tavolo con tutti i soggetti impegnati e interessati alla pace nell’Est Europa. Tutto, ovviamente, senza dimenticare chi è stato attaccato e quale peso economico e sociale sta scontando: «L’Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione», ha spiegato stanotte il Premier Draghi nel suo discorso per il premio ricevuto all’Atlantic Council di Washington. Ieri in conferenza stampa aveva invece ribadito la necessità che anche gli Usa di Biden spingano per colloqui di pace: «Ho detto a Biden che bisogna anche cominciare a parlare di pace. E deve essere una pace che vuole l’Ucraina. Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l’Ucraina e a fare pressione su Mosca ma anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che che vuole l’Ucraina, non una pace imposta».

