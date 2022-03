Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ Raid scuola Mariupol: “crimini atroci”

RAID NELLA NOTTE SU SCUOLA MARIUPOL: LA GUERRA CONTINUA

25 giorni di guerra in Ucraina con la situazione umanitaria e politica che purtroppo non accenna a migliorare di molto dopo qualche spiraglio aperto nelle trattative di pace nei giorni scorsi: la “terza guerra mondiale” sempre più ad ampio raggio tra Russia e Occidente viaggia su un piano purtroppo parallelo agli scontri sul campo, con l’esercito russo sempre più intento a conquistare le città strategiche (Kiev, Odessa, Mariupol, Kharkiv) senza però ancora affondare il colpo con l’uso ad ampio raggio della flotta aerea.

Il risultato sono attacchi ad intermittenza per sfiancare la resistenza ucraina, con azioni però criminose come quelle viste ancora nella notte sulla città di Mariupol, sul Mar d’Azov: secondo un annuncio su Telegram delle autorità cittadini, è stato attaccato un rifugio dove erano ricoverati civili. Si tratta di una scuola abbandonata in cui però stava trovando per l’appunto rifugio una quantità ingente di civili come donne, bambini e anziani: «l’edificio è stato distrutto e ci sono persone intrappolate tra le macerie. Nella scuola c’erano donne, bambini ed anziani, hanno ancora riportato le autorità», ha spiegato stamane la Bbc citando le fonti dirette a Mariupol. Sirene d’allarme questa mattina si sono alzate in quasi tutte le Regioni dell’Ucraina, secondo il Kyiv Independent: rischio raid rinnovato a Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odessa e ovviamente anche a Kiev. Dall’Unicef arriva l’appello urgente: «fermare gli attacchi alle scuole, sono oltre 320 ad essere state distrutte dall’inizio della guerra».

TERZA GUERRA MONDIALE: ITALIA, CINA, RUSSIA, TUTTE LE MOSSE

In un nuovo video alla nazione apparso sui canali social, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che l’assedio di Mariupol di queste settimane passerà alla storia come «crimine di guerra della Russia. Fare questo a una città pacifica è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire». È scontro poi anche sul numero di vittime dell’esercito russo, con Mosca che parla di «circa 500 morti» mentre da Kiev il numero si eleva fino a 14mila russi morti in battaglia: «vorrei sapere dai cittadini russi: cosa vi è successo nel corso degli anni per cui non notate le vostre perdite?. Sono 14.000 madri, 14.000 padri, mogli, figli, parenti, amici – e non ve ne accorgete?», conclude Zelensky. Dal Cremlino giunge voce di un nuovo utilizzo dell’esercito di Putin dei missili supersonici contro obiettivi militari ucraini: la situazione è di altissima tensione, con lo sforzo diplomatico ancora lontano da poter trovare una quadra e far sedere i Presidenti di Ucraina e Russia allo stesso tavolo di trattative. Secondo il Ministro degli Esteri russo Wang Yi, «il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia sulla guerra in Ucraina»; per Pechino, «la Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione e in un atteggiamento obiettivo ed equo. Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna e ci opponiamo anche a qualsiasi accusa e sospetto infondati contro il nostro Paese». Insomma, tiene l’alleanza Mosca-Pechino e contro un Occidente ancora in cerca di un “bandolo” da sciogliere in vista del prossimo Consiglio Europeo il 24-25 marzo. Ieri infine il clima da “terza guerra mondiale” lo si è visto palese anche sull’asse Italia-Russia per le accuse lanciate dal Cremlino contro il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini: definito un «falco ispiratore della campagna anti russa nel governo italiano», rinfacciando a Roma, con Alexei Paramonov (direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo) l’aiuto fornito dalla Russia all’Italia durante l’emergenza Covid. Netta la replica di Palazzo Chigi nelle parole di Mario Draghi: «Il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile. Non diamo peso alla propaganda. Incoraggiamo invece ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino. L’Italia è a fianco dell’Ucraina e continuerà ad esserlo».

