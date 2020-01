Terza guerra mondiale/ Usa vs Iran, Trump “Se ci colpiscono, 52 obiettivi nel mirino”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha alcuna intenzione di calmare le acque dopo i raid avvenuti negli scorsi giorni in Iraq, ed ha deciso di replicare a tono alle esplicite minacce provenienti dal Medio Oriente. Attraverso Twitter, il tycoon a stelle e strisce ha fatto sapere che nel caso in cui l’Iran dovesse colpire il suolo americano o uccidere qualche suo concittadino, gli Stati Uniti reagirebbero colpo su colpo, ed avrebbero giù individuato ben 52 obiettivi sul territorio nemico, lo stesso numero di ostaggi che vennero sequestrati presso l’ambasciata a Teheran nel 1979. “L’Iran sta parlando in modo molto audace di colpire alcuni beni statunitensi come vendetta – scrive Trump – che questo serva da avviso che se l’Iran colpisce qualche americano o beni americani, abbiamo nel mirino 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall’Iran molti anni fa), alcuni ad un livello molto alto e importante per l’Iran e la cultura iraniana, e quegli obiettivi e l’Iran stesso, saranno colpiti molto velocemente e molto duramente. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!”.

TERZA GUERRA MONDIALE USA IRAN, LE ACCUSE DEL NYT A TRUMP

Parole che sono giunte a replica di quanto specificato ieri dal comandante delle guardie della rivoluzione, il generale Gholamali Abuhamzeh, che aveva spiegato che 35 obiettivi americani “sono a portata di tiro della Repubblica Islamica”, alludendo in particolare allo stretto di Hormuz, dove passa il 20% del traffico petrolifero mondiale. Come contromisura, il governo di Londra ha disposto la scorta militare per le navi battenti bandiera britannica. Intanto il New York Times è tornato ad attaccare il commander in chief, scrivendo che il presidente ha scelto l’opzione più estrema fra le tante presentate dai vertici militari. Il 28 dicembre scorso, dopo l’assassino di un contractor americano, lo stesso Trump aveva respinto l’idea dell’uccisione di Soleimani, ma a seguito dell’assedio all’ambasciata Usa a Baghad, il tycoon è andato su tutte le furie, “schiacciando il bottone”.

