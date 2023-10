Tesla Cybertruck, annunciata la data di consegna/ Elon Musk: “Ai clienti dal 30 novembre”

Forse ci siamo, il Tesla Cybertruck sta per essere ufficialmente consegnato ai clienti. Nella serata di ieri il numero uno dell’azienda automobilistica elettrica, Elon Musk, ha spiegato che il pick-up a zero emissioni sarà consegnato a partire dal 30 novembre 2023, quindi fra poco più di un mese. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni alla fine è arrivata l’ufficialità, e l’occasione è stata la presentazione del rapporto finanziario del terzo trimestre di Tesla.

Musk, comunicando il lancio del Cybertruck ha spiegato che la vettura comporterà della difficoltà, ma in ogni caso sono previste 125mila vetture prodotte all’anno. In seguito la produzione dovrebbe aumentare e la stima per il 2025, fra due anni, potrebbe arrivare a 250mila pezzi. Il manager di origini sudafricane ha inoltre spiegato che la vettura avrà un’architettura a 800 volt, di modo da poter contenere i costi, senza però fornire ulteriori dettagli. Ad oggi non è ben chiaro quanto sia grande il Tesla Cybertruck, che carico utile abbia, quale sia l’autonomia della sua batteria ne tanto meno la potenza erogata.

TESLA CYBERTRUCK, QUANTO COSTERA’?

Insomma, i punti di domanda restano ancora moltissimi ma ciò non sembra aver scoraggiato gli 1,9 milioni di americani che hanno già deciso di preordinare il pick up green che secondo gli addetti ai lavori, e secondo Elon Musk, è destinato a sconvolgere il mercato. Un altro grande punto interrogativo riguarda il prezzo del Cybertruck.

Quando venne presentato ufficialmente da Elon Musk nel 2019, la base di partenza per la versione RWD con un motore era di 39.900 dollari, ma visto che negli ultimi 4 anni è scoppiato il covid, c’è stata la crisi dei chip, è scoppiata la guerra in Ucraina e da poche settimane anche in Israele, il listino sarà per forza di cosa aggiornato, tenendo conto anche dei prezzi degli altri pick-up elettrici Made in Usa. Ipotizzabile quindi un prezzo di attacco più vicino ai 40/45 mila dollari.

