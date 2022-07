Tesla, indagine interna per “vetro speciale”/ Nel mirino potrebbe finire Elon Musk?

Un dirigente della Tesla è oggetto di un’indagine interna per l’acquisto di vetro ritenuto «sospetto». Lo rivela Bloomberg, spiegando che si tratta di Omead Afshar, considerato il braccio destro di Elon Musk. Per questo potrebbe essere messo in congedo prima di essere completamente tagliato fuori dall’azienda. Il direttore dell’ufficio del CEO avrebbe effettuato un ordine per un tipo di vetro «speciale» che non è facile da reperire a causa dei vincoli della catena di approvvigionamento, riferendo al personale che si trattava di un «progetto segreto».

Dunque, potrebbe aver sfruttato la posizione economica di Tesla per entrare in possesso di questo vetro e averlo acquistato per uso personale. L’operazione sarebbe stata segnalata dal dipartimento finanziario di Tesla all’inizio dell’anno, scatenando l’indagine interna condotta dal responsabile legale di Tesla, David Searle. Ci sarebbero già alcuni dipendenti coinvolti che sono stati già licenziati. La notizia dell’indagine segue la partenza di Andrej Karpathy, responsabile dell’intelligenza artificiale di Tesla e arriva in un momento particolarmente turbolento per l’azienda stessa, e di conseguenza per tutte le altre aziende di proprietà di Elon Musk.

NUOVI GUAI PER TESLA? INDAGINE SU ACQUISTO SOSPETTO

Ricordiamo, infatti, che Twitter sta cercando di costringere Elon Musk a rispettare l’accordo iniziale di 44 miliardi di dollari per l’acquisto della piattaforma sociale. Comunque tra le cose non chiare c’è cosa ci sia di speciale in questo vetro, ma pare che sia difficile da ottenere e che potrebbe essere legato ad un progetto personale di Omead Afshar o dello stesso Elon Musk. Il problema sorge quando viene usato l’ufficio acquisti di Tesla per effettuare tale ordine. Gli investigatori starebbero cercando di capire se i materiali fossero destinati proprio all’uso personale di Elon Musk. Se così fosse, non è chiaro che ripercussioni potrebbero esserci o se ci si fermerà solo al dirigente. Per le aziende, soprattutto quelle quotate in Borsa, è fondamentale non usare le risorse aziendali per motivi personali. Questo può aprire diversi scenari a livello di responsabilità e potrebbe essere questo il motivo per il quale è scattata un’indagine interna. Il fatto che ci siano già dei dipendenti licenziati mostra in maniera chiara la serietà della situazione.

