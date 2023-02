Tesla, spot choc Superbowl contro auto Elon Musk/ “Autopilot è minaccia sicurezza”

Tesla è finita nell’occhio del ciclone nelle scorse ore negli Stati Uniti, a causa di una pubblicità realizzata da Dawn Project, e mandata in onda durante il Superbowl, l’evento sportivo dell’anno oltre oceano con 123 milioni di appassionati incollati allo schermo. Obiettivo di Dawn Project screditare la nota casa automobilistica resa famosa da Elon Musk ed in particolare il suo auto pilots, il sistema di guida autonoma.

Spesso e volentieri la tecnologia è stata messa in discussione da una serie di episodi poco chiari fra investimenti e incidenti a volte anche mortali, e Dan O’Dowd a capo di Dawn Project e da sempre oppositore del manager di origini sudafricane, ha voluto porre l’accento sul tema nella serata televisiva più importante dell’anno per gli Stati Uniti. Il filmato mandato in onda mostra quindi tutti i pericoli che si nascondono, secondo gli autori dello stesso video, dietro il sistema di guida autonoma di Tesla, che farebbe fatica in particolare a riconoscere la presenza dei bambini sulle strade. Si vedono quindi delle Tesla che ripetutamente investono dei manichini dalle sembianze di bambini, per un risultato finale che per certi versi appare inquietante.

TESLA NEL MIRINO DI THE DAWAN PROJECT: DAN D’DOWD SI SCHIERA CONTRO ELON MUSK

“L’annuncio di The Dawn Project – ha fatto sapere la stessa azienda – sarà trasmesso a milioni di spettatori, politici e autorità di regolamentazione a Washington, DC e nelle capitali degli stati di California, New York, Texas, Florida e Georgia”, chiedendo inoltre “Un’azione urgente per l’implementazione del pericoloso software di guida autonoma di Tesla sulle strade pubbliche”.

Per Dan O’Dowd, Tesla rappresenta “Una grave minaccia per la sicurezza pubblica” di conseguenza andrebbe fermata, per lo meno, il suo sistema di guida autonoma. L’auto pilot, soltanto poche settimane fa, era finito al centro di un’altra inchiesta che aveva fatto muovere anche alcune autorità federali americane, circa la pubblicità del 2016 in cui lo stesso veniva pubblicizzato risultata poi essere solo un fake.

