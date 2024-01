Test di Medicina, quelli del 2024 gli ultimi?/ Bernini: “Non funzionano, presto esame dopo corso di 6 mesi”

I test di ingresso per la facoltà di Medicina di marzo 2024 potrebbero essere gli ultimi nella modalità tradizionale. Ad annunciarlo, in una intervista a Repubblica, è stata la Ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini. “È evidente che così come sono non hanno funzionato”, ha sottolineato. È per questo motivo che intende cambiare il meccanismo in un futuro non troppo lontano.

TURISMO & POLITICA/ I numeri, i trend, le previsioni e la "squadra" individuati dal Governo

“Abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto un meccanismo che ha generato un contenzioso penalizzante sia per le università che gli studenti: i famosi Tolc, alla prova dei fatti, hanno generato confusione. Ora si cambia e puntiamo a un meccanismo più equo che premi merito e conoscenze”, ha anticipato. L’obiettivo è quello di evitare le polemiche che ogni anno caratterizzano i test. “Io punto a un sistema efficiente, che valorizzi la preparazione degli studenti e garantisca meccanismi di accesso trasparenti. Ma è solo una prima tappa: siamo già indirizzati su un percorso di riforma complessiva per l’iscrizione a Medicina”

Università, Bernini "Più risorse per borse di studio e dottorati di ricerca"/ "Alloggi? Sfida per governo"

Test di Medicina, quelli del 2024 gli ultimi? La proposta di Anna Maria Bernini

I disegni di legge su come saranno i futuri test di ingresso a Medicina sono già stati realizzati dal Governo di Giorgia Meloni. “L’idea è consentire agli studenti di frequentare corsi caratterizzanti, sostenere degli esami e accedere alla facoltà in base all’esito. In questo modo affidiamo la preparazione alle università, sottraendola ai vari corsi extra-accademici. Affiancheremo le lezioni ad azioni di orientamento per supportare le scelte degli studenti”, ha spiegato la Ministra Anna Maria Bernini.

Un modello simile è in vigore in Francia, ma con alcune differenze. “Mi piace parlare di modello italiano. In Francia il ‘periodo filtro’ è molto lungo e ha generato criticità. La mia idea è un lasso di tempo molto più breve, tipo un semestre. Ma penso anche a meccanismi che consentano, a quanti non superano gli esami, di recuperare il lavoro fatto e accedere a un’altra facoltà”. È da capire, però, se ci saranno dei limiti nel numero di accessi. “Il numero chiuso per come lo abbiamo conosciuto ed ereditato non esiste già più. Abbiamo aumentato i posti di oltre 3mila unità quest’anno e l’incremento è stimato in 30mila nei prossimi 7 anni”, ha concluso.be

Test medicina: verso abolizione numero chiuso/ "Nuove modalità di accesso dal 2023"

© RIPRODUZIONE RISERVATA